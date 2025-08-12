郭智輝嗆屏東挺核三延役「拿掉敦親睦鄰費」！網炸鍋：先拿你薪水

▲經濟部長郭智輝 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

核三重啟公投將於23日投票，國民黨立委蘇清泉12日質詢時指出，屏東恆春半島四鄉鎮民調顯示，有高達75%居民贊成核三延役，全台支持度也達70%，反對僅18%，批「非核家園」政策「無聊且沒有意義」。對此，經濟部長郭智輝回應，「你把敦親睦鄰費拿掉，你看他要不要支持？真的啊！」說法一出，引發網友熱議。

立法院當日原訂討論「丹娜絲颱風及七二八豪雨」災後重建專案，蘇清泉卻轉向能源議題，強調核三員工長期在當地生活，若有危險早就搬離，並提及未來可規劃小型模組化反應爐（SMR）與核融合發展。郭智輝則質疑，居民支持與否與「敦親睦鄰費」關係密切，暗示若取消補助，立場恐生變。蘇清泉則回「說這個沒有意思啦！」。

郭智輝此番言論迅速在網路引發爭議，大批網友紛紛痛批「還沒開始投呢，就開始恐嚇了」、「是在威脅老百姓嗎」、「講得好像是你施捨的一樣」、「你敢你現在就拿掉啊」、「這種說法真的有失格調，把居民當成貪財不要命」。也有網友反嗆，「先拿掉光電補助、太陽能補助看看反應如何」、「拿掉你的薪水，看你還要不要當部長」。

支持核三延役的聲音則認為，居民態度源於對核電安全的認可，「核三廠廠長、副廠長都在當地成家立業，若真危險早就搬走」，而非僅為補助所驅動。此次公投將成為核能政策走向的重要分水嶺，官方與地方立場對撞，輿論風向也正持續延燒。