快訊／11縣市明達停班課標準！濱海鄉鎮風力預測上修

▲濱海鄉鎮最新風力預測上修。（圖／氣象署提供）

生活中心／台北報導

中央氣象署今（12日）晚間7時公布楊柳颱風最新風雨預報，預測明天新竹市濱海鄉鎮、苗栗縣濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、雲林縣濱海鄉鎮、高雄市濱海鄉鎮、屏東縣濱海鄉鎮和恆春半島、花蓮縣、台東縣、金門縣、澎湖縣風力已達停班課標準；雨量部分，嘉義縣山區、高雄市山區、屏東縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區24小時雨量將達到停班課標準。至於是否停班課，由各縣市政府決策公布為準。

根據氣象署公布最新風力預測，大幅上修濱海地區風力，預測明天上午6時至中午12時，新竹市濱海鄉鎮、苗栗縣濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、雲林縣濱海鄉鎮、高雄市濱海鄉鎮、屏東縣濱海鄉鎮和恆春半島、花蓮縣、台東縣、金門縣、澎湖縣將出現平均風7級或陣風10級以上，達到停班課標準，其中蘭嶼綠島陣風最強可達14至15級。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於最新24小時雨量預測，今晚8時至明晚8時嘉義縣山區、高雄市山區、屏東縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區達到停班課標準，其中屏東縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區雨量上看450毫米。

▲24小時雨量預測。（圖／氣象署提供）

依《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時；或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市不分平地山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。但是否停班停課，由各縣市政府自行決定。



