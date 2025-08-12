　
妻遭貨車輾斃「丈夫無助哭喊無人停車」！　他將遺體綁機車載回家

妻遭貨車輾斃「丈夫無助哭喊無人停車」　他將遺體綁機車運回家鄉

▲ 印度一名男子在妻子遭貨車撞擊身亡後，將遺體綁在機車上運送。（圖／翻攝自X，下同）

圖文／CTWANT

印度納格浦爾隆納拉（Nagpur Lonara）8月9日發生一起令人震驚的交通事故，一名35歲男子亞米特亞達夫（Amit Yadav）與妻子嘉希（Gyarsi）騎機車途中遭超速貨車撞擊，嘉希跌落路面後被輾斃。由於向路人求助未果，亞米特只得將妻子的遺體綁在機車後座，準備運回位於中央邦（Madhya Pradesh）的家鄉。

根據印度媒體報導，事發地點位於莫法塔（Morphata）附近，亞米特亞達夫與嘉希騎機車從納格浦爾隆納拉（Lonara）前往中央邦卡蘭普爾（Karanpur）探親途中，在莫法塔附近遭遇一輛超速貨車衝撞。嘉希被撞倒在地後，貨車未停車救援，反而直接輾過並逃逸，造成她當場死亡。

事故發生當天適逢印度的拉克莎班丹節（Raksha Bandhan），當地道路車流較多。然而，亞米特在妻子倒地後多次向路人呼救，卻無人停下協助或報警。他表示，當時感到極度無助與絕望，時間一分一秒過去，現場依然沒有任何援手伸出。

在求助無門的情況下，亞米特決定自行將妻子的遺體綁在機車後座，用布包裹固定，打算一路騎回位於中央邦西奧尼（Seoni）的家鄉。他沿著納格浦爾至賈巴爾普爾（Nagpur-Jabalpur）國道緩慢行駛，引來沿途民眾側目。

不久後，一輛巡邏警車注意到機車後方的異狀，將他攔下詢問情況。警方得知經過後，立即將遺體轉送至納格浦爾英迪拉甘地醫學院（Indira Gandhi Medical College）進行驗屍，並以交通意外死亡立案。警方表示，將在驗屍報告完成後採取進一步行動，並追緝肇事貨車及駕駛。

當地警方補充，亞米特與嘉希雖長年居住在納格浦爾隆納拉，但原籍為中央邦西奧尼。事發過程由在場員警拍攝成影片並流出，引發網路熱議。許多印度網友對於旁觀者冷漠態度感到憤慨，認為這反映了部分地區公共救援系統不足與社會關懷缺失的問題。

妻遭貨車輾斃「丈夫無助哭喊無人停車」　他將遺體綁機車運回家鄉

▲ 事件發生於8月9日拉克莎班丹節，警方事後將遺體送往醫院進行解剖。

