猥褻兒童入監　陸男「遭獄友圍毆」打斷肋骨！

▲男子因猥褻兒童，在監獄中被圍毆。（示意圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸49歲男子阿華（化名）涉嫌猥褻兒童被羈押在看守所，遭同監室的3名獄友圍毆，連肋骨都被打斷。3名獄友事後因傷害罪被起訴，他們坦言，會動手是因為看不慣對方的犯行。

根據判決書，阿華2023年12月21日因涉嫌猥褻兒童罪被羈押在看守所，當月22日至23日，同監室的阿凡、阿光覺得阿華的犯罪行為討厭，便以背不住監規、打掃衛生不乾淨為由教訓阿華，採用打耳光以及拳打腳踢的方式毆打阿華胸部、背部及腿部等部位。

其中，22日上午11時30分許，阿光還找來阿豪一起毆打阿華，對他的胸部也毆打了兩拳，經鑒定，阿華胸部損傷程度構成輕傷二級之後，阿凡、阿光和阿豪因涉嫌故意傷害罪被起訴此外，阿華起訴三人索賠23萬元（人民幣）。

法院審理認為，阿凡、阿光和阿豪故意傷害他人身體，致一人輕傷其行為構成故意傷害罪，被告人阿凡、阿光起主要作用，是主犯；阿豪在同案犯所謂言語要脅下毆打了被害人阿華起次要作用，是從犯；三人均因犯故意傷害罪獲刑，與前罪一起數罪並罰。

這起案件引起許多大陸網友的關注，不少人都認為阿華活該被打，甚至讚揚圍毆他的受刑人，「沒想到罪犯也有正義感，打得好！」「雖然他們三個人不對，我還是想說大家能眾籌幫幫他們嗎？」「只有我一個人覺得打太輕嗎？」「最主要的沒打斷，可惜了。」