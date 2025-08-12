開棺驗屍！馬國13歲少女宿舍墜樓亡　疑遭權貴霸凌掀眾怒

▲ 馬來西亞13歲女學生札拉。（圖／翻攝自社群網站X）

馬來西亞13歲女學生札拉（Zara Qairina Mahathir）墜樓身亡一案，近日在家屬持續質疑下再掀輿論風暴。檢察總長署於9日下令挖出其遺體，並於10日展開正式驗屍程序。該案原被認定為單純的墜樓事故，然而隨著新證據浮現，外界質疑案情可能涉及校園霸凌與隱匿事實。

根據《婆羅洲郵報》報導，札拉就讀於沙巴（Sabah）州巴巴（Papar）地區的敦達圖・穆斯達法國民宗教中學（Sekolah Menengah Kebangsaan Agama（SMKA）Tun Datu Mustapha），她於7月16日晚間被發現倒臥於宿舍樓下的排水溝旁，當時呈現昏迷狀態，送往伊莉莎白女王一世醫院（Queen Elizabeth I Hospital）急救後，於7月17日不治。

警方初步判定她是從三樓墜下導致重傷，但札拉的家屬懷疑事有蹊蹺。其母親諾萊達（Noraidah Lamat）於7月30日向警方報案，要求挖墓重新驗屍。

報導中提到，札拉死後，未經驗屍隨即於7月18日下葬，而諾萊達後來回憶，為女兒進行伊斯蘭洗禮儀式（mandi jenazah）時曾見其背部有瘀傷，但當時未即時通報警方，並於8月3日補充報案說明此事。

此案之所以引起社會高度關注，主因是社群媒體瘋傳札拉疑遭學校高年級生長期霸凌。札拉家屬向警方提交的一段錄音內容指出，札拉曾透露自己遭遇過騷擾與威脅，一名綽號「Kak M」的學生甚至說出「如果我碰你，你會流血」的恐嚇語句。札拉生前曾向母親坦承曾遭學生性騷擾，但該事件最終僅由學校輔導員處理，並未進一步擴大調查。

後續檢察總長署8日正式下令開棺重驗，驗屍程序於伊莉莎白女王一世醫院進行，由警方與法醫共同參與，並由專業攝影師全程錄影紀錄。札拉家屬的律師沙蘭（Shahlan Jufri）表示，驗屍過程全程透明，雖尚未公布死因，但未來若檢察總長認定有必要召開死因研訊，相關報告將依法在法庭公開。

根據《星報》報導，驗屍結束後，札拉的遺體於10日重新安葬，地點為詩巫丹戎烏比（Tanjung Ubi）甘榜美沙波（Kampung Mesapol）的穆斯林墓園。

目前此案仍處調查階段，社會關注焦點集中於是否有校方疏失，甚至是否牽涉重要人士涉入或刻意掩蓋事實。札拉的母親與輿論持續呼籲當局查明真相，期盼還女兒一個公道。

