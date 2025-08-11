　
童仲彥扮紅姐批高房租助長「包養」！網卻歪樓：以為是阿翰

童仲彥以「了不起、負責」為梗，扮成紅姐批高房租促長「包養」亂象，網友只注意到阿童扮相。（本刊資料照）

▲童仲彥扮成紅姐批高房租助長「包養」亂象。（鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

「了不起，小童叔已經超越小紅叔」！前台北市議員童仲彥又有驚人之舉，繼拍成人影片，出獄後考取國考不動產經紀人、地政士雙證照，被網友封為「了不起、會考」的最強更生人後，童仲彥又以「了不起、負責」為梗，扮成紅姐，本想批高房租助長「包養」亂象，但網友只注意到阿童扮相，大酸「這個是萬華流鶯嗎？」「看到一半，拳頭硬了…」。

童仲彥以「了不起、負責」為梗，扮成紅姐批高房租促長「包養」亂象，網友只注意到阿童扮相。（翻攝童仲彥臉書粉專）

▲童仲彥以「了不起、負責」為梗扮成紅姐，網友卻只注意到阿童扮相。（翻攝童仲彥臉書粉專）

「用憨川推薦的粉底液，化得水水的，小紅自己賺房租去！」童仲彥社群媒體短影音引言大酸王義川，片中阿童分飾兩角，扮父親和女兒「小紅」，談到最近包養平台Sugarbaby公布的民意調查，大學生甜心寶貝的零用金，竟然有超過一半拿來繳房租。小紅說她當Sugar Baby付房租是「了不起！負責！」要父親不要自責，「不要『父』責了」…。看似精心安排的劇情，但網友只注意到阿童扮女裝。

阿童分飾兩角，扮父親和女兒「小紅」，引起熱議。（翻攝童仲彥臉書粉專）

▲阿童分飾兩角，扮父親和女兒「小紅」，引起熱議。（翻攝童仲彥臉書粉專）

有網友看了忍不住罵「第四聲」，還有人留言：「這個是萬華流鶯嗎？」「看到一半，拳頭硬了…」「妳可以再瘋一點沒關係，請問那裡可以抖內？來都來了」。不過，也有網友說：「了不起 漂釀」、「第一眼看還以為你去找阿翰」、「了不起，小童叔已經超越小紅叔」。

童仲彥曾發豪語投入房地產事業及政治評論，原本想批高房租，卻又因愛秀的個性，專業還沒表現到，卻因扮紅姐而再度歪了樓。


