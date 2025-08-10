　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／台南35歲男失蹤3天疑落水　無人機曾文溪拍到疑似人體

▲台南市麻豆區曾文溪堤岸10日上午發生傳出落水失蹤事件，警消出動救生艇及無人機搜尋。（民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

台南市麻豆區曾文溪堤岸10日上午驚傳一起落水失蹤案件，35歲黃姓男子疑因債務壓力，8月7日與家人最後通話後便失聯，家屬10日凌晨1時已向警方報案失蹤協尋，上午在曾文溪堤岸發現男子停放的黑色自小客車及拖鞋，台南市消防局二大隊據報，立刻展開地毯式搜救。

消防局上午8時37分接獲報案，9時起陸續派出5輛車、12名警消、1架無人機及1艘橡皮艇到場，並由南消二大隊、麻豆分隊分區搜索。無人機從高空沿河道搜尋可疑蹤跡，橡皮艇則逆水而上，沿岸警消全副武裝、踩著鬆軟的河堤泥地前進。

據了解，警方查詢電信業者回報黃男最後手機訊號出現在9日晚間9時許的善化區溪底寮一帶，惟水流已將該處附近沖刷混濁，加上曾文水庫放水量高達每秒50立方公尺，急水湍急到能瞬間將人捲走，橡皮艇在急流中全力搜救。

到中午11時10分，消防人員從無人機畫面，在曾文溪流域水中有發現疑是人形物體，消防人員正駕駛生艇前往查看救援中。

警方與消防單位呼籲，曾文溪及其他大型河川流域水勢變化快速，切勿因好奇或疏忽靠近危險水域，以免釀成不可挽回的憾事。

《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

