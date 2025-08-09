　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

關稅雙重夾擊！高雄引擎零件業恐重創　陳其邁盼中央續與美談判

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

▲高雄市長陳其邁對於美國對台課徵關稅表達看法。（資料圖／記者賴文萱攝）

記者許宥孺／高雄報導

美國總統川普宣布，對輸美鋼鋁關稅倍增至50%，對台多項出口產品也要疊加20%對等關稅，讓作為國內主要生產螺絲扣件的高雄岡山業者大喊吃不消，汽車零件業也預期受到衝擊。高雄市長陳其邁今（9）日受訪時，喊話政府持續和美方談判，也盼有更多支持與補助方案協助傳統產業度過難關。

美國政府於今年5月31日宣布，全球輸美鋼鋁產品關稅將提高至50%，並自6月4日生效8月7日再宣布，對台多項出口產業疊加20%對等關稅，重創國內業者。

高雄市長陳其邁今日受訪時表示，高雄最主要就是石化、鋼鐵產業，其中螺絲扣件屬於232條款範圍，適用50%稅率，且此稅率適用全球各國。他認為，此舉將聯動影響美國市場之外的市場競爭，特別是中國鋼品以低價傾銷到歐盟或東南亞，一定會排擠到國內螺絲扣件業者的外銷市場，希望政府能夠做好因應措施，加強輔導支持螺絲扣件業。

在引擎零件部分，陳其邁表示，高雄的產值比例占全國外銷的15%至20%，這部分將適用附加關稅，確實會有比較大的衝擊。他期盼政府能持續與美方談判，爭取最佳條件。

陳其邁強調，政府應考慮到美國工業化政策與全球供應鏈重組兩大趨勢，以此重新思考產業佈局，讓台灣在附加關稅爭議中，一方面能保有競爭力，二方面也要對於策略性產業進行全球佈局，希望政府能有更多支持與補助措施協助高雄的傳統產業。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
540 2 1931 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
父親節暴打75歲老爸！逼滿頭血跪祖宗牌位前
快訊／大雷雨炸6縣市　警戒範圍曝
快訊／颱風路徑南修！恐更靠近台灣
快訊／8縣市大雨特報　下到晚上
南韓軍方證實：北韓開始撤除邊境「心戰廣播」！
妻剛下車被輾死！　恐怖瞬間曝光
快訊／新店女陳屍公寓樓梯間　鄰居曬棉被嚇壞
人夫嗨玩小三「飛機杯隨傳隨到」　女醫結婚半年心碎

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

關稅雙重夾擊！高雄引擎零件業恐重創　陳其邁盼中央續與美談判

柯文哲暴怒罵檢只因「一張便利貼」？　陳智菡揭真相批扭曲

綠性平部批王義川「厭女言論」反挨轟　時力：王說錯話應誠懇道歉

迎戰823罷免投票+核三延役公投　藍憂恐陷「雙重困境」

幕後／823不能說退就退　罷團調整戰法、綠營要先清兩戰場

823二波罷免倒數　綠營赴新店「拔羅波」：會扛起責任與公民同行

2年條款存廢戰！　民眾黨明代表大會料將落實「柯文哲意志」

快儲水！台北萬華、松山、中山、內湖　9日起每天將停水6小時

關稅疊加恐讓這些產業稅率飆至25%　江啟臣憂：對日韓失競爭力

烏克蘭國會議員訪台中　鄭照新盼結束戰爭...允諾支援重建

【ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ】土撥鼠小手放臉頰狂吐舌頭做鬼臉XD

楊昇達40歲愛妻懷孕了！　若綺大飆淚：植入機率很小...

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

【逼下跪道歉】小琉球爆行車糾紛！遊客遭「在地大叔團」持刀威脅、賞巴掌

【台東銀樓搶案】男假買父親節禮物！噴辣椒水奪60萬項鍊逃逸

【淡淡的哀傷...Q^Q】吊車扯壞電線爆炸！ 工人下體嚴重燙傷倒地哀嚎

吳宗憲第4個女兒爆和陳零九過夜　慘遭冷凍一年..他嘆：不懂珍惜

【太荒唐】醉漢撞醉婦！ 他倒地排氣管壓脖子：太茫推不開

【跑得掉嗎？】大貨車沒掛大牌還違停　心虛狂逃15公里吃25萬罰單

【佛寺驚魂記】女員工被拿刀挾持 柔道國手警出招歹徒秒癱！

關稅雙重夾擊！高雄引擎零件業恐重創　陳其邁盼中央續與美談判

柯文哲暴怒罵檢只因「一張便利貼」？　陳智菡揭真相批扭曲

綠性平部批王義川「厭女言論」反挨轟　時力：王說錯話應誠懇道歉

迎戰823罷免投票+核三延役公投　藍憂恐陷「雙重困境」

幕後／823不能說退就退　罷團調整戰法、綠營要先清兩戰場

823二波罷免倒數　綠營赴新店「拔羅波」：會扛起責任與公民同行

2年條款存廢戰！　民眾黨明代表大會料將落實「柯文哲意志」

快儲水！台北萬華、松山、中山、內湖　9日起每天將停水6小時

關稅疊加恐讓這些產業稅率飆至25%　江啟臣憂：對日韓失競爭力

烏克蘭國會議員訪台中　鄭照新盼結束戰爭...允諾支援重建

人夫偷吃居服員！她辯吃藥頭暈才躺床上　「下身全裸」露餡

睽違6年台灣投手大聯盟奪勝　王維中吐心聲：真的不容易

鬼門開晚1個月「好兄弟又餓又兇」　專家回應了！曝1生肖要小心

泰國士兵邊境巡邏「踩中地雷」3人受傷！　1人腳踝被炸爛

《歌手》奪冠爆內定！導播室驚見「神秘排名紙條」　網抓包：全寫好了

快訊／大雷雨炸6縣市　警戒範圍曝

關稅雙重夾擊！高雄引擎零件業恐重創　陳其邁盼中央續與美談判

太愛工作！南韓名導朴贊郁「罷工期間還在寫劇本」　遭美國編劇工會開除會籍

看鄧愷威大聯盟首勝瘋狂慶祝　王維中難忘蕃茄啤酒浴滋味

父親節暴打75歲老爸！逼滿頭血跪祖宗牌位前　嘉義逆子收押

【台東銀樓搶案】男假買父親節禮物！噴辣椒水奪60萬項鍊逃逸

政治熱門新聞

台灣關稅不只20％　黃國昌轟政府黑箱

快儲水！台北萬華、松山、中山、內湖　9日起每天將停水6小時

證實台灣疊加關稅20%　蔡正元氣罵2次X

關稅疊加「20％＋N」黃國昌轟黑箱　她秀4個月前簡報打臉：認真點

青鳥女為大罷免「揍父3拳」逼媽媽離婚後逃家

美課台關稅「20%+N」　賴士葆轟賴卓不懂治國：快求救

幕後／砲轟政院普發現金「講不清」　綠黨團大會提3招解套不排除加碼

對等關稅採疊加計算　經貿辦：4月已說明、持續磋商爭取合理稅率

「暗網」驚見外交部公文！林佳龍急查

金融時報：台人最怕內應接管　北京早布局多年

被爆向政府調「挺罷免」網紅資料　王鴻薇：蟑螂窩才見不得光

產業界、學界早知對等關稅須疊加　台經院長張建一：炒作恐慌不應該

大批綠營支持者出征性平部　洗版狂轟內鬼下台：馬上向王義川道歉

吳思瑤：普發現金可導正錯誤　政院有「2作法」可化解在野違憲作為

更多熱門

相關新聞

川普拋領土換和平　澤倫斯基拒絕

川普拋領土換和平　澤倫斯基拒絕

烏克蘭總統澤倫斯基9日對美國總統川普提出的「烏俄領土換和平」構想，首次公開回應，語氣強硬地表示，「烏克蘭人不會把土地交給佔領者」，並重申任何不經烏方同意的協議，都不可能帶來真正的和平。

「日本逆轉不疊加15%」　他大嘆台灣：氣到對內攻擊

「日本逆轉不疊加15%」　他大嘆台灣：氣到對內攻擊

認出錯了！　美方證實不疊加日本15%關稅

認出錯了！　美方證實不疊加日本15%關稅

全台首創「榴槤市集」氣味超濃　週末愛河登場

全台首創「榴槤市集」氣味超濃　週末愛河登場

高雄圳溝染成血紅色！死魚漂浮狂飄腐臭味

高雄圳溝染成血紅色！死魚漂浮狂飄腐臭味

關鍵字：

高雄美國關稅鋼鋁業螺絲扣件汽車零件陳其邁

讀者迴響

熱門新聞

台灣關稅疊加20%　網炸鍋：難怪要保密

即／台中女6樓墜下倒臥社區門口亡

清華幫淪台積電內鬼　學者嘆不意外

車震過猛！連人帶車「墜400m懸崖」慘死

到機場才發現「航空公司停業」 ！她傻眼：解鎖人生

鄧愷威後援5局無失分奪生涯首勝

泰籍移工陳屍高壓電塔！檢警相驗結果出爐

楊柳颱風「暴風警戒線」包含台灣北部！

關稅算法早講過！他轟一票不做功課說黑箱

台灣關稅疊加20％　傳產稅率大暴增

廖峻後悔不已！兒不再公開父親動態

即／高雄自來水管突爆管！6500戶無預警停水

保時捷業務逆向被嗆寄律師函　親友嘲笑炎上

經貿辦證實「疊加關稅」：原稅率往上加20%

Joeman徵才給5萬掀熱議　他曾開價9萬

更多

最夯影音

更多

【ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ~ㄌㄩㄝ】土撥鼠小手放臉頰狂吐舌頭做鬼臉XD

楊昇達40歲愛妻懷孕了！　若綺大飆淚：植入機率很小...

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

【逼下跪道歉】小琉球爆行車糾紛！遊客遭「在地大叔團」持刀威脅、賞巴掌

【台東銀樓搶案】男假買父親節禮物！噴辣椒水奪60萬項鍊逃逸

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面