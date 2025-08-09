關稅雙重夾擊！高雄引擎零件業恐重創　陳其邁盼中央續與美談判

▲高雄市長陳其邁對於美國對台課徵關稅表達看法。（資料圖／記者賴文萱攝）



記者許宥孺／高雄報導

美國總統川普宣布，對輸美鋼鋁關稅倍增至50%，對台多項出口產品也要疊加20%對等關稅，讓作為國內主要生產螺絲扣件的高雄岡山業者大喊吃不消，汽車零件業也預期受到衝擊。高雄市長陳其邁今（9）日受訪時，喊話政府持續和美方談判，也盼有更多支持與補助方案協助傳統產業度過難關。

美國政府於今年5月31日宣布，全球輸美鋼鋁產品關稅將提高至50%，並自6月4日生效8月7日再宣布，對台多項出口產業疊加20%對等關稅，重創國內業者。

高雄市長陳其邁今日受訪時表示，高雄最主要就是石化、鋼鐵產業，其中螺絲扣件屬於232條款範圍，適用50%稅率，且此稅率適用全球各國。他認為，此舉將聯動影響美國市場之外的市場競爭，特別是中國鋼品以低價傾銷到歐盟或東南亞，一定會排擠到國內螺絲扣件業者的外銷市場，希望政府能夠做好因應措施，加強輔導支持螺絲扣件業。

在引擎零件部分，陳其邁表示，高雄的產值比例占全國外銷的15%至20%，這部分將適用附加關稅，確實會有比較大的衝擊。他期盼政府能持續與美方談判，爭取最佳條件。

陳其邁強調，政府應考慮到美國工業化政策與全球供應鏈重組兩大趨勢，以此重新思考產業佈局，讓台灣在附加關稅爭議中，一方面能保有競爭力，二方面也要對於策略性產業進行全球佈局，希望政府能有更多支持與補助措施協助高雄的傳統產業。