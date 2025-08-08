前議員陳滄江與兒合詐助理費！　一審判刑9年、褫奪公權4年

▲金門縣前議員陳滄江。（資料照／記者劉昌松攝）

記者林名揚／金門報導

金門地方法院7日針對前金門縣議員陳滄江等3人涉嫌詐領助理費案作出一審宣判。法院認定三人違反《貪污治罪條例》，陳滄江應執行有期徒刑9年，褫奪公權4年；其子陳子涵應執行徒刑8年6月，褫奪公權3年，並追徵未能沒收的犯罪所得98萬8091元；金湘君則被判有期徒刑4年10月，褫奪公權2年。

判決指出，陳滄江在擔任第5至第6屆金門縣議員期間，與其子陳子涵、親屬金湘君共謀，未實際聘用金湘君為議員助理，卻仍向縣議會報備，並利用金湘君開設的帳戶收取助理薪資、春節慰勞金等，長達數年，合計詐得公帑近百萬元。這筆款項全數由陳子涵掌控使用。

根據法院認定，三人均明知金湘君未實際擔任助理，不得請領相關補助，卻仍以人頭掛名方式向議會申報，並且長期收款。陳滄江辯稱是為了避免社會質疑，才以他人名義掛名助理，實際上並無不法意圖，且其子確有幫忙處理業務。但法院認為，這種「避嫌」說法無法掩蓋其主觀上有不法所有之意圖，亦無法推翻三人共同詐取財物的事實。

判決指出，雖然金湘君未受報酬，僅提供帳戶供詐領用途，但仍屬共同犯行。考量三人角色分工與犯罪情節，依法從重或減輕論處。至於檢察官另指涉三人涉犯洗錢防制法部分，法院則認為，雖然帳戶有資金流動，但犯罪所得始終由陳子涵掌握，難認有掩飾或隱匿犯罪所得之主觀犯意，未能構成洗錢罪。