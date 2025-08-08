羅智強捐50萬助823核三延役公投！　藍白合辦北高2場說明會

▲國民黨立委舉行挺公投反惡罷 北高說明會發布記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

8月23日是「核三延役」公投以及7位國民黨立委的罷免投票日，國民黨立委羅智強、柯志恩、民眾黨立委張啓楷，和前立委鄭麗文、台北市議員林珍羽、網紅「歷史哥」李易修等，今（8日）舉辦「挺公投反惡罷」北高說明會記者會，後續將於15日在台北、21日在高雄將各辦一場核三延役公投說明會。

羅智強表示，這兩場說明會的贊助者並非他一人，而是守護民主、真愛台灣的三萬位讀者們，他們用善心善念聚集而成。兩場活動皆要提醒台灣民眾，823不只還有一場大惡罷，更還有一場攸關國家的公投，每一個選區跟選民都可以出來投票。因此，他拿出新書書款50萬舉辦說明會。呼籲所有選民，切記823還有一場攸關國家未來長遠發展的選擇，記得要出來投票。

張啓楷認為，726是全民的大勝利，台灣人用善良跟理性擊敗民進黨的大惡罷。因此，823要請台灣人們繼續站出來「挺公投、反惡罷」，將與人民作對、裝睡不醒的民進黨敲醒。對於「核三延役、重啟核電」有七成的台灣人民贊成，現在只差將全民意志轉換成行動力。這是一場全國性的投票，拜託所有人都能夠站出來，一張選票可以將台灣錯誤的能源政策撥亂返正，一方面又能教訓民進黨，投下「重啟核三公投」這張票十分值得，823要再次勝利一定要全民挺身而出。

柯志恩提到，由於南部沒有罷免投票，南部群眾只能隔著電視機感受民意變化。日前在屏東舉辦過公投說明會，當地的村里長也反應受到巨大壓力，因為民進黨執政下，任何投票行為都可能被監控與標記，所以需要更多的活動來宣講，鼓勵朋友們共襄盛舉，讓這個議題能被更多人瞭解到，台灣的能源政策出了什麼問題，讓台灣民眾能夠勇敢出門投票。

黨外在野大聯盟發起人鄭麗文指出，自從Meta與核電廠單獨簽下一紙20年的能源合約後，大家都認知到AI時代就是核電時代的來臨，全世界都在爭相尋求各種能源應用，而NVIDIA黃仁勳執行長的靈魂拷問則直戳民進黨痛處，台灣必須正視能源供應的問題。在此同時，民進黨政府則選擇關閉最後的核電廠，不顧美國商會跟全球趨勢發展，忽視全球在AI賽道上的基本競爭要求，選擇不要核電的行為是無知且愚蠢的賣台行為。無論從經濟需求、零碳家園的角度，都不應該繼續讓非核家園斷送未來，重啟核電是開啟台灣未來的重要鑰匙。

林珍羽則以自身經驗疾呼，自己身為肺腺癌的患者，必須站出來呼籲，身體是很誠實的。錯誤的能源政策應該被勇敢正視，這不只是影響賴清德一個人的政治前途，而是影響到廣大台灣民眾的身心靈，應該要用更大的民主來解決。726民進黨撕裂了台灣，由國民黨、民眾黨來修補，823我們要一起再次來修補，民進黨所破壞的台灣能源政策，所以823一定要勇敢的站出來投票，宣告台灣人民不是民進黨政府口中的雜質，讓看不慣民進黨、唾棄賴清德的朋友們，用公投票向錯誤的能源政策與執政傲慢發出明確的否定聲音。

