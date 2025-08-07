清華幫變內鬼！台積2奈米機密「從星巴克流出」　遭酸手法爛到哭

▲此次涉洩的3名主嫌，皆出身國立清華大學具備碩士學歷，專業背景涵蓋材料與化學領域，正是台積電長年倚重的技術核心人才。（示意圖／記者施怡妏攝）

記者黃宥寧／台北報導

台積電驚爆2奈米機密外洩案，3名涉案工程師擁清華大學背景，未滿40歲且已婚，疑由離職的「學長」牽線，勾結2名仍在職的「學弟」，透過手機翻拍方式竊取良率數據與製程機密。據了解，台積電長年倚重清大、交大畢業生，沒想到最熟悉公司命脈的「清交人」，這次卻成了讓台積電蒙羞的背叛者。

據悉，主嫌陳男過去曾任職於台積電F12B YED部門，主責先進製程的缺陷改善與量測分析，服務年資8年，2022年底離職後，轉任日本供應商東京威力科創（TEL），擔任台積蝕刻設備相關行銷窗口，仍與台積內部保持技術互動。

然而，陳男離職後與吳、戈2人頻繁聯繫。2名在職工程師皆任職於F20 YED部門，負責良率提升與製程優化，職責內容涵蓋2奈米製程開發的核心環節。據了解，吳姓工程師自2016年進入台積電，從蝕刻製程一路轉任良率工程師，累積近9年資歷；戈姓工程師則為清大化學系學士、交大材料所碩士，進入台積後快速升任首席工程師，公開自述曾將缺陷改善率提升至99.9%、良率提升10％。

3人疑從去年透過公司筆電登入系統查看機密製程文件，再以手機翻拍方式進行截取。由於翻拍行為未經任何數據傳輸、外接設備或雲端操作，成功避開PIP（Process Information Protection）資安監控機制，也讓內控系統束手無策。

「PIP系統擅長抓異常登入與操作路徑，但手機拍照這種手段根本查不到。」一名內部工程師指出，翻拍行為正是目前台積電最難預防的資安漏洞之一。

案發後，台積電內部TPhone系統已無法查詢涉案工程師的聯絡資料。據了解，因相關人員已由公司辦理離職，帳號紀錄依作業流程自動下架。

事實上，台積電對內部員工的行為監控過去曾有成效。2021年疫情期間，便曾有多名工程師於遠距上班時，在內部群組中散布尚未對外發布的訂單資訊，引發炒股疑慮。當時公司啟動work from home log system，側錄筆電操作畫面與通訊紀錄，最終查出7名員工違規操作並全數開除。

內部員工私下搖頭嘆：「那次是靠數位紀錄查到人，這次連紀錄都沒有，完全無跡可尋」；至於在職工程師為何鋌而走險，有人指出，這些工程師職等大致在T32上下，年薪逾300萬元，「肯定是拿錢辦事，但找的人都太嫩，翻拍資料還去星巴克操作，連遮掩都不懂，手法爛到哭。」

目前檢調單位已掌握部分通訊與資料流向，持續釐清外洩內容是否已轉交給境外企業，以及是否涉及商業間諜組織介入。若證實洩密情節成立，恐將成為台灣半導體史上最嚴重的技術外流案件之一。

《國家安全法》關鍵技術外洩刑責一覽