失智嬤街頭徘徊拒上警車　瑞芳警邀「回派出所煮飯」卸心防

▲溫馨救援！瑞芳警「煮飯對話」巧誘失智嬤返家，家屬感謝不已。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市瑞芳區今（6日）中午發生一起溫馨救援事件！一名80歲詹姓失智婦人獨自在明燈路三段街頭徘徊，經熱心民眾通報後，瑞芳派出所警員以巧妙對話「阿嬤要煮飯給我們吃嗎？」成功化解老婦心防，順利協助其平安返家。

事件發生於今日中午12時50分，瑞芳派出所所長林昆秀進行網路巡邏時，發現LINE群組有民眾通報指稱明燈路三段有失智長者需要協助。所長立即指派巡邏警員楊函諺、陳柏諺趕赴現場。

警方到場後發現詹姓老婦人神情迷茫地獨自行走。經耐心溝通確認身分後，警員試圖護送老婦返回派出所休息。過程中，老婦因緊張拒絕上警車，楊員機智以「阿嬤妳吃飯了嗎？」開啟對話，並順勢邀請「還是阿嬤要跟我們回去派出所煮給我們吃？」，成功讓老婦卸下心防。

下午1時30分，警方順利聯繫上老婦兒子詹先生。家屬表示，母親雖配有定位器，但因電力耗盡無法追蹤，對於警方的及時協助表達衷心感謝。

瑞芳警分局特別提醒民眾，家中若有失智長者，除確保定位裝置正常運作外，亦可向社會局申請「愛心手鍊」，以利走失時能迅速獲得協助。這次事件充分展現警民合作的重要性，以及警方處理長者走失案件的專業與耐心。