士林分署首例！攜手2稅捐機關承受欠稅戶土地　1151萬收歸國庫

▲士林分署拍賣美麗華集團董事黃春照名下內湖區土地，順利以191萬餘元拍定。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

法務部行政執行署士林分署士林分署辦「123聯合拍賣」，針對汐止欠遺產稅大戶詹姓義務人名下29筆土地進行第4度拍賣。因前幾次均流標，分署先邀集北國稅局與新北稅捐處多次協調，最終達成承受共識。此次6筆土地無人應買，由兩稅捐機關依法以底價1,151萬餘元承受，收歸國有並成功徵起欠款，成為三機關合作承受土地首例。

士林分署指出，該6筆土地包括東勢段1145、1148、1171、1359、1378等5筆，由臺北國稅局以1,072萬餘元承受，另東勢段601地號由臺北國稅局與新北市稅捐處共同以78萬餘元承受，為三機關合作承受土地的首例，展現公法債權積極追償決心。

▲士林分署吳廣莉分署長(左三)與北國稅局黃育民處長(右中)、新北稅捐處陳鳳如稽核(左四)多次協調土地現況與承受實益達成共識。（圖／記者黃宥寧翻攝）



當天拍賣同步處分其他滯欠案件標的，包括美麗華集團董事黃春照名下內湖區宗祠園區土地（西湖段二小段377地號）以191萬餘元拍定、「紅富海」吸金案負責人名下三芝區3筆土地以157萬餘元拍定，以及士林區4筆土地、陽信股票、女裝與普洱茶等物件，總計拍定96項，合計1,597萬餘元，全數挹注國庫。

▲拍賣會場並結合「快閃88節品茗會」，提供民眾品茗老班章普洱茶及選購茶餅，現場售出8片 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

拍賣會場並結合「快閃88節品茗會」，提供民眾品茗老班章普洱茶及選購茶餅，現場售出8片、再進帳6萬餘元。士林分署提醒，聯合拍賣固定於每月第一週星期二下午3時舉行，拍賣資訊可於官網及臉書查詢。