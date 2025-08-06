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巴黎羅浮宮驚見「1熟悉紙條」！10萬人笑：台灣限定

有台灣民眾去法國巴黎旅遊，在羅浮宮看到一張來自台灣的發票。（示意圖／Pixabay）

▲有台灣民眾去法國巴黎旅遊，在羅浮宮看到一張來自台灣的發票。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

在台灣日常生活中一些常見的東西，到國外還能看到就會很驚喜！最近一名男子去法國巴黎羅浮宮參觀時，在地上發現一張台灣的發票，他錄下影片PO社群詢問，竟吸引超過百萬人觀看，有人笑說是「台灣限定」；另外，有網友紛紛曬出其他在國外看到來自台灣物品的照片。

日前有一名男網友在Threads上傳一段短片，影片背景是在法國巴黎羅浮宮，鏡頭突然拍到地上一張感熱紙，仔細看竟是來自台灣某間7-ELEVEn開的發票，讓原PO忍不住笑說，「誰的發票掉在巴黎羅浮宮了？」並強調發票不是他的。

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▲▼ 。（圖／）

▲巴黎羅浮宮外出現一張來自台灣7-11的發票。（翻攝自Threads / stay._.hyj）

影片在Threads上發酵，至今累積118.7萬次觀看、10萬多人按讚。貼文底下也有許多網友留言，「太扯了吧，發票居然免費出國了，還永久居住在羅浮宮門口」、「它都去法國了我還在上班」、「真，台灣限定」、「我比那張發票還不如，它都去過羅浮宮了」。有些人好奇發票是否有撿起來或是繼續在羅浮宮外，原PO則在留言中透露，「（發票）好像被丟掉了」。

不過有一些愛出國玩的網友見怪不怪，紛紛分享在其他國家看過哪些台灣的物品，「野生早餐店奶茶出沒阿姆斯特丹」、「泰國鄉村加油站廁所看過高鐵車票」、「誰吃完的義美小泡芙丟在布拉格街頭」、「沒事！之前在奈良車站我撿到檳榔袋」。

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