蕭薔緋聞男友控欠12億！　中興醫院院長「政治望族變生技大亨」

▲劉炳中曾任板橋中興醫院院長，後來創辦大中國際生醫集團與路迦生醫，家族勢力橫跨黨政商，實力驚人。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

林金龍說，欠債還錢是天經地義，他不只要討回公道，還要把真相公諸於世，尤其劉家兄弟當年賺得飽飽，即便見證人劉炳偉已過世，但是支票的開立人及合約的借款人都是劉炳中，他也是當年達永興公司的負責人，一切都有投資協議書為證，否則他不會借出如此大筆金錢，他希望如今跨入長照領域、自創大中國際生醫集團的劉炳中要發揮仁醫精神，別賴帳。

林金龍是水泥大亨，過去曾因和藝人蕭薔同車而傳出緋聞，他也曾控新富鉅建設董座黃鈺蘋（本名黃子愛），涉嫌在2011年至2014年間，以偽造存摺方式創造擁有70億元身價假象，誘騙被害人投資都更及購地，不法獲利逾六億元，林金龍的水泥廠也深受其害，台北地院當時將黃女依違反《銀行法》、詐欺、偽造文書等罪重判20年。

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▲前台灣省議長劉炳偉2020年往生，他生前曾背書簽名見證弟弟劉炳中向林金龍借款12億元。

至於劉炳中的海山集團家族，則在政壇及商界赫赫有名，已故集團創辦人劉順天曾任二屆板橋鎮長、一屆板橋市長與一屆縣議員，育有4子1女。長子劉炳偉為前省議會議長、立委，次子劉炳煌曾任新北市不動產開發商公會理事長，三子劉炳華曾任立委、國安會副祕書長，么子劉炳中從醫，曾任板橋中興醫院院長，後來創辦大中國際生醫集團與路迦生醫，家族勢力橫跨黨政商，實力不容小覷。

劉炳中不只行醫有成，後來跟著妻子傳福音，他循著父親注重教育理念，鼓勵孩子出國讀書，劉炳中曾被媒體大幅報導，他的三個孩子都是美國加州大學畢業，他鼓勵兒子在事業、家庭中的成就，是能夠找到神給他們的呼召，要求他們在怎麼忙，都不能離開教會與神的服侍，劉炳中的子女們也分別擔任醫生或曾在美林證券任職或創設自有化妝品牌，負責化妝保養品牌的電商通路營運，事業有成，至於這筆12億元的鉅額借貸如何善了？除了有待雙方解決，也有待司法查明。



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