　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

蕭薔緋聞男友控欠12億！　中興醫院院長「政治望族變生技大亨」

劉炳中曾任板橋中興醫院院長，後來創辦大中國際生醫集團與路迦生醫，家族勢力橫跨黨政商，實力驚人。（翻攝路迦生醫臉書）

▲劉炳中曾任板橋中興醫院院長，後來創辦大中國際生醫集團與路迦生醫，家族勢力橫跨黨政商，實力驚人。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

林金龍說，欠債還錢是天經地義，他不只要討回公道，還要把真相公諸於世，尤其劉家兄弟當年賺得飽飽，即便見證人劉炳偉已過世，但是支票的開立人及合約的借款人都是劉炳中，他也是當年達永興公司的負責人，一切都有投資協議書為證，否則他不會借出如此大筆金錢，他希望如今跨入長照領域、自創大中國際生醫集團的劉炳中要發揮仁醫精神，別賴帳。

林金龍是水泥大亨，過去曾因和藝人蕭薔同車而傳出緋聞，他也曾控新富鉅建設董座黃鈺蘋（本名黃子愛），涉嫌在2011年至2014年間，以偽造存摺方式創造擁有70億元身價假象，誘騙被害人投資都更及購地，不法獲利逾六億元，林金龍的水泥廠也深受其害，台北地院當時將黃女依違反《銀行法》、詐欺、偽造文書等罪重判20年。

[廣告]請繼續往下閱讀...

前台灣省議長劉炳偉2020年往生，他生前曾背書簽名見證弟弟劉炳中向林金龍借款12億元。（翻攝劉美芳臉書）

▲前台灣省議長劉炳偉2020年往生，他生前曾背書簽名見證弟弟劉炳中向林金龍借款12億元。

至於劉炳中的海山集團家族，則在政壇及商界赫赫有名，已故集團創辦人劉順天曾任二屆板橋鎮長、一屆板橋市長與一屆縣議員，育有4子1女。長子劉炳偉為前省議會議長、立委，次子劉炳煌曾任新北市不動產開發商公會理事長，三子劉炳華曾任立委、國安會副祕書長，么子劉炳中從醫，曾任板橋中興醫院院長，後來創辦大中國際生醫集團與路迦生醫，家族勢力橫跨黨政商，實力不容小覷。

劉炳中不只行醫有成，後來跟著妻子傳福音，他循著父親注重教育理念，鼓勵孩子出國讀書，劉炳中曾被媒體大幅報導，他的三個孩子都是美國加州大學畢業，他鼓勵兒子在事業、家庭中的成就，是能夠找到神給他們的呼召，要求他們在怎麼忙，都不能離開教會與神的服侍，劉炳中的子女們也分別擔任醫生或曾在美林證券任職或創設自有化妝品牌，負責化妝保養品牌的電商通路營運，事業有成，至於這筆12億元的鉅額借貸如何善了？除了有待雙方解決，也有待司法查明。


更多鏡週刊報導
新聞傳真／蕭薔前男友林金龍成冤金主　中興總院長借12億炒股爆賴帳
富豪追債26年／名醫操控炒股賴帳12億　蕭薔緋聞男友討債26年揭密
富豪追債26年1／欠錢的比追債的凶　小舅子幫水泥富豪討債反被關

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 1327 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
青鳥女神淪小三！　與人夫爽20多次「無縫懷孕」
WBSC最新排名出爐！　台灣靠12強穩居世界第2
沈玉琳轉血液腫瘤科查真正病因！　最新檢查結果曝
把握好天氣！　雨區擴大時間曝
快訊／林盛恩升了！紅人二刀流挺進1A新戰場
川普爆「投資3000億美元」台積電ADR重跌逾2.7%　美股
快訊／林家正找到新東家！將轉戰大西洋聯盟力拚重返美職
快訊／陳盈駿狂轟34分　中華男籃亞洲盃首戰撂倒菲律賓

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

沈玉琳「捧現金連買5房」一次付清！原因超寵妻…賺來的錢全給她

蕭薔緋聞男友控欠12億！　中興醫院院長「政治望族變生技大亨」

「蜜桃女神」的驚奇之旅！　加盟韓國啦啦隊1年被瘋搶

把握好天氣！　雨區擴大時間曝

嘉南2區域啟動災害漫遊！NCC邀三大電信先導性實施防極端氣候

桃園69元超貧瘠便當！苦主一看「瘦瘦排骨」傻眼　老闆出面回應了

74年最詭雨7月　「3大水炸彈」夾殺！2張圖看全台刷紀錄

國泰航空大出包！班機行李全遺失　一堆旅客卡機場氣炸

司機「超時駕駛」輾死女大生　家屬曝2案情：巨業施捨30萬令人不齒

摸完鍵盤別碰食物！兒科醫曝「吐司實驗」結果　爆噁霉斑嚇壞全場

【嚇你只需7.77秒】兒子一句「我可以」讓老爸當場傻眼！

【一臉熟門熟路】萌娃第一次上學竟自己衝進去XDD

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

文化大學上山路！雨太大仰德大道變滑水道

【中橫大崩塌】梨山→大禹嶺整條路不見啦！連電桿也被吞掉QQ

【華江橋騎一半突打雷暴雨】機車道直接變滑水道！

一體成型再進化！LG WashTower第二代全AI洗乾衣機 節能省時更護衣

【紅燈了還硬闖？】女騎士直直衝！ 撞左轉遊覽車倒地

【強生烙台語】親切「哩賀」問候！朝聖鼎泰豐驚呼：餃子殿堂

【泰格與雪兒】曖昧霸氣

沈玉琳「捧現金連買5房」一次付清！原因超寵妻…賺來的錢全給她

蕭薔緋聞男友控欠12億！　中興醫院院長「政治望族變生技大亨」

「蜜桃女神」的驚奇之旅！　加盟韓國啦啦隊1年被瘋搶

把握好天氣！　雨區擴大時間曝

嘉南2區域啟動災害漫遊！NCC邀三大電信先導性實施防極端氣候

桃園69元超貧瘠便當！苦主一看「瘦瘦排骨」傻眼　老闆出面回應了

74年最詭雨7月　「3大水炸彈」夾殺！2張圖看全台刷紀錄

國泰航空大出包！班機行李全遺失　一堆旅客卡機場氣炸

司機「超時駕駛」輾死女大生　家屬曝2案情：巨業施捨30萬令人不齒

摸完鍵盤別碰食物！兒科醫曝「吐司實驗」結果　爆噁霉斑嚇壞全場

澤倫斯基：美烏敲定無人機合作草案　北歐3國供5億軍援

男性最怕的癌症！　早期常無症狀

樂天伙食「蒼蠅活蛆雙拼」超噁畫面被外洩！球員爆內幕 球團回應了

沈玉琳「捧現金連買5房」一次付清！原因超寵妻…賺來的錢全給她

WBSC最新排名出爐！U12失利無礙 台灣靠12強積分穩住世界第2

匯兌損失加未分配盈餘稅　法人不看好貨櫃三雄第二季獲利

最會裝乖「其實脾氣爆炸硬」星座Top 3！第一名變臉像換一個人

青鳥女神淪小三！書店4年狂撈6700萬公帑　作家諷：寄生掠奪者

美財長貝森特婉拒接聯準會　川普候選名單減至4人

芽芽六神無主！沈玉琳「在家病發經過曝」爆肝指數破萬 緊急送ICU

【煙火變火災】橫濱花火大會「發射船失火」活動急喊卡！

生活熱門新聞

LINE「18款免費貼圖」限時下載！鏈鋸人、蘇蘇柴

把握好天氣！　雨區擴大時間曝

買手搖飲「發票爽中1000萬」！獎落兩縣市

國泰航空大出包！班機行李全遺失　旅客氣炸

保時捷「北宜逆向超車」　駕駛：有撞到嗎

女大生被輾死　家屬曝2大新案情

屈公病「台灣無疫苗」　胸腔醫籲3招滅蚊防範

阿婆拿筷子「插進煮麵鍋」殺菌！店家嚇傻

69元超貧瘠便當　苦主一看「瘦瘦排骨」傻眼

獨／中部首座海洋館票價公布！家長傻眼

台中海洋館門票太貴惹議　營運廠商回應了

74年最詭雨7月　3大水炸彈全台刷紀錄

摸完鍵盤別碰食物！兒科醫曝恐怖實驗結果

「蜜桃女神」的驚奇之旅！　加盟韓國啦啦隊1年被瘋搶

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

LINE「18款免費貼圖」限時下載！鏈鋸人、蘇蘇柴

惡廚師性侵超商女店員還恐嚇　判3年10月

快訊／川普稱台積電要投資3000億美元

停車加油統一發票中大獎！　獎落4縣市

即／台積電ADR瞬殺2.58%　川普爆在美投資3000億美元投震撼彈

誰偷走台積電機密？內鬼拍千張照流日本

沈玉琳轉血液腫瘤科查真正病因　

把握好天氣！　雨區擴大時間曝

台灣20％關稅想降？　傳川普只給2條件

買手搖飲「發票爽中1000萬」！獎落兩縣市

沈玉琳最新病況曝光芽芽將與主治醫師開記者會

獨／工程師竊2奈米技術　台積電緊急做這件事

蔡阿嘎真的衝「蘿拉家麵店」捧場幫宣傳！

夫妻用《鬼滅》反派幫女兒取名！阿嬤崩潰

土地公廟旁拉客　警破賣淫集團9女被逮

更多

最夯影音

更多

【嚇你只需7.77秒】兒子一句「我可以」讓老爸當場傻眼！

【一臉熟門熟路】萌娃第一次上學竟自己衝進去XDD

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

文化大學上山路！雨太大仰德大道變滑水道

【中橫大崩塌】梨山→大禹嶺整條路不見啦！連電桿也被吞掉QQ

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面