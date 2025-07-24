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快訊／曾選民眾黨代表　夫妻「投資大麻吸金上億」1聲押1交保

記者劉昌松／台北報導

近年市場上有人打著「澳洲GLOBAL」招牌，舉行說明會招攬投資泰國大麻農場、外匯保證金、不動產危老更新，4年多來至少50人受騙，總計財損上億元，台北地檢署23日指揮調查局兵分9路搜索後，檢察官24日凌晨依違反《銀行法》、《洗錢防制法》等罪嫌，將負責人郭家希和執行長李宥成聲押禁見，郭家希丈夫錢祺圍交保50萬元。

▲▼ 澳洲GLOBAL投資泰國大麻吸金案，郭家希。（圖／記者劉昌松翻攝）

▲澳洲GLOBAL投資泰國大麻吸金案，業務總監郭家希遭聲押禁見。（圖／記者劉昌松翻攝）

郭家希和錢祺圍夫妻曾在2022年底，報名參加民眾黨黨員代表新北市選區角逐，但因黨選委會接獲檢舉，有候選人以人頭黨員方式參加選舉，經調查決定決定撤銷郭家希、錢祺圍在內12人的參選資格。

▲▼ 澳洲GLOBAL投資泰國大麻吸金案，錢祺圍。（圖／記者劉昌松翻攝）

▲郭家希丈夫錢祺圍交保50萬元。（圖／記者劉昌松翻攝）

檢調獲報，澳洲GLOBAL從2019年到2023年間，以舉行說明會的方式，陸續向投資人推銷外匯保證金、危老重建等不動產投資方案，後來還搭上泰國政策開放娛樂用大麻的熱潮，推出泰國藥物植物農場計畫，也就是投資大麻生產，這3個投資方案投資期分別是3年到7年，保證年化報酬7%到14%。

▲▼ 澳洲GLOBAL投資泰國大麻吸金案，林宥成。（圖／記者劉昌松翻攝）

▲吸金集團執行長林宥丞也遭聲押禁見。（圖／記者劉昌松翻攝）

北檢檢察官游欣樺指揮調查局台北市調處，在23日發動搜索約談郭姓與錢姓夫妻檔等10被告1證人到案，經漏夜訊問後，認為擔任吸金集團業務總監的主嫌郭家希與執行長林宥成涉案情節嚴重，向法院聲押禁見，郭家希的丈夫錢祺圍擔任財務主管，涉案情節較輕，交保50萬元，另7名被告分別交保3萬到25萬元不等。

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