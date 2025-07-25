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AH-1W直升機射海神火箭彈壓制　586旅在恆春展開聯勇操演防禦作戰

軍聞社／記者林庭暉屏東24日電

陸軍裝甲586旅今（24）日於恆春三軍聯訓基地進行「三軍聯合作戰訓練測考114之1、2號操演」日間防禦實彈測考，檢視部隊面臨敵軍襲擾、攻擊的緊急應變能力，同時強化各級幹部指揮管制與應處。

測考區分「警戒部隊戰鬥」、「抵抗地帶戰鬥」等兩階段。上午，586旅機步二營在接獲狀況後，立即出動UAV進行空中偵蒐，並且將敵情即時回傳至指揮所。隨後，監偵排亦發現敵方部隊迫近陣地前緣，並立即開火攻擊，工兵排則實施爆破，掩護警戒部隊向後撤離。

▼UAV進行空中偵蒐，並將情資即時回傳指揮所。

▲▼UAV進行空中偵蒐，並將情資即時回傳指揮所。（圖／軍聞社）

隨後，在「抵抗地帶戰鬥」階段中，敵方部隊持續向防禦陣地推進，586旅CM32、CM33、CM34及M60A3戰車運用地形優勢，持續對敵射擊，遲滯敵方推進速度。操演全程，砲兵部隊以155榴彈砲及42迫砲提供火力支援，陸航AH-1W攻擊直升機也以20機砲及2.75吋海神火箭彈壓制、阻滯敵方主力部隊進襲。

值得一提的是，本次三軍聯合作戰訓練測考114之1、2號操演，為首次進行防禦作戰課目操演，受測部隊依照背景想定接戰，運用地形優勢與戰甲車機動靈活特性，互相掩護、逐次收容至後方陣地，並以火力持續削弱敵軍戰力，展現逐次抵抗戰術運用能力，落實縱深防禦作戰構想。此外，聯訓基地教官也穿插設計各式臨機狀況，適時下達突發任務，考驗受測部隊官兵面對突發情境時的臨場反應與即時應變能力，強化部隊實戰能力與去中心化指揮管制機制。

此外，本次測考期間，國防部副參謀總長陳中將亦全程視導，並於操演結束後慰勉參演官兵，感謝所有官兵同仁在測考期間所付出的努力，並且在高溫悶熱的天候下仍全力以赴，展現高昂士氣。

▼CM34甲車以30公厘機砲向目標區攻擊。

▲▼CM34甲車以30公厘機砲向目標區攻擊。（圖／軍聞社）

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