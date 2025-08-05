長榮航空桃園-釜山航線開賣　華航首推知名泰奶全艙等喝得到

▲長榮航空10月21日起開航桃園-釜山航線。（圖／長榮航空提供）

記者周湘芸／台北報導

長榮航空10月21日起開航桃園-釜山航線，即日起開賣，提供每日一班，為長榮睽違13年再度開闢韓國新航點。另外，中華航空首度將泰國茶飲品牌ChaTraMue的「泰式奶茶」躍上雲端，8月18日起曼谷飛往台北及高雄的全艙等都能喝得到。

韓國向來是台灣民眾最喜愛的旅遊景點之一，根據韓國觀光公社統計，以釜山的成長幅度最為驚人，平均每4位訪韓的台灣旅客中，就有1位前往釜山旅遊。長榮航空表示，此次釜山航線的開闢，除可搭配現有航班外，對於歐美、東南亞國家出發延遠至韓國的旅客來說，能有更多元的選擇。

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長榮航空指出，桃園-釜山航線以空中巴士A321-200機型飛航，座位數共184個，配置8個商務艙、176個經濟艙，飛行時間僅需2小時25分，屆時搭配松山-首爾金浦以及桃園、高雄飛往首爾仁川航班，每周飛往韓國將達32班。

長榮航空表示，釜山擁有「國際港都」美譽，除了集結眾多美食及觀光景點，也被視為高性價比的旅遊城市之一，知名景點包含海雲台海水浴場、甘川文化村、釜山塔及天空膠囊列車等，年度秋季盛事「2025釜山國際煙火節」也將於11月15日登場。

另外，中華航空機上餐飲首推飲品跨國合作，將泰國國民茶飲品牌ChaTraMue的「泰式奶茶」躍上雲端，8月18日起自曼谷出發飛往台北及高雄的全艙等旅客都能喝得到。另外，台北往返美、加、歐、澳航線的豪華商務艙與美、加、歐航線的豪華經濟艙，8月10日起將提供Sharetea歇腳亭「黑糖珍珠鮮奶茶」及「百香果珍珠氣泡飲」。

華航表示，ChaTraMue首次進軍航空通路，招牌的泰式奶茶口感香濃滑順，是遊客最喜愛的代表性飲品。成立於1992年的歇腳亭，位居台灣原創手搖飲文化的始祖之列，目前全球門市有500家，已成為世界知名的台灣手搖飲品牌之一。

▲華航將泰國國民茶飲品牌ChaTraMue的「泰式奶茶」躍上雲端。（圖／華航提供）