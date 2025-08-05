　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

長榮航空桃園-釜山航線開賣　華航首推知名泰奶全艙等喝得到

▲▼長榮航空10月21日起開航桃園-釜山航線。（圖／長榮航空提供）

▲長榮航空10月21日起開航桃園-釜山航線。（圖／長榮航空提供）

記者周湘芸／台北報導

長榮航空10月21日起開航桃園-釜山航線，即日起開賣，提供每日一班，為長榮睽違13年再度開闢韓國新航點。另外，中華航空首度將泰國茶飲品牌ChaTraMue的「泰式奶茶」躍上雲端，8月18日起曼谷飛往台北及高雄的全艙等都能喝得到。

韓國向來是台灣民眾最喜愛的旅遊景點之一，根據韓國觀光公社統計，以釜山的成長幅度最為驚人，平均每4位訪韓的台灣旅客中，就有1位前往釜山旅遊。長榮航空表示，此次釜山航線的開闢，除可搭配現有航班外，對於歐美、東南亞國家出發延遠至韓國的旅客來說，能有更多元的選擇。

[廣告]請繼續往下閱讀...

長榮航空指出，桃園-釜山航線以空中巴士A321-200機型飛航，座位數共184個，配置8個商務艙、176個經濟艙，飛行時間僅需2小時25分，屆時搭配松山-首爾金浦以及桃園、高雄飛往首爾仁川航班，每周飛往韓國將達32班。

長榮航空表示，釜山擁有「國際港都」美譽，除了集結眾多美食及觀光景點，也被視為高性價比的旅遊城市之一，知名景點包含海雲台海水浴場、甘川文化村、釜山塔及天空膠囊列車等，年度秋季盛事「2025釜山國際煙火節」也將於11月15日登場。

另外，中華航空機上餐飲首推飲品跨國合作，將泰國國民茶飲品牌ChaTraMue的「泰式奶茶」躍上雲端，8月18日起自曼谷出發飛往台北及高雄的全艙等旅客都能喝得到。另外，台北往返美、加、歐、澳航線的豪華商務艙與美、加、歐航線的豪華經濟艙，8月10日起將提供Sharetea歇腳亭「黑糖珍珠鮮奶茶」及「百香果珍珠氣泡飲」。

華航表示，ChaTraMue首次進軍航空通路，招牌的泰式奶茶口感香濃滑順，是遊客最喜愛的代表性飲品。成立於1992年的歇腳亭，位居台灣原創手搖飲文化的始祖之列，目前全球門市有500家，已成為世界知名的台灣手搖飲品牌之一。

▲▼華航將泰國國民茶飲品牌ChaTraMue的「泰式奶茶」躍上雲端。（圖／華航提供）

▲華航將泰國國民茶飲品牌ChaTraMue的「泰式奶茶」躍上雲端。（圖／華航提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 1327 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／抓到了！41歲男「亂刀砍死」詹智能　共犯台北落網
快訊／海水倒灌！網紅咖啡廳泡水　慘況曝光
來台賣淫　9女被逮「1變性人」
快訊／台積電內鬼抓到了！　3工程師羈押禁見
大台北上空「每分鐘440次閃電」！專家：還要維持1到2小時
大雷雨轟台北！「象山鏡頭君」掛掉了　在地人洗版上香
快訊／大雨淹進立法院！　立委國會辦公室全泡水
快訊／大雷雨導致「礙子破裂」　基隆逾500戶停電
撞球圈紅人伏殺詹智能　3年前曾犯下北市鑽石大樓槍擊案
獨／沈玉琳最新病況曝光　愛妻芽芽將與主治醫師開記者會

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

【廣編】第五屆鈣鈦礦技術暨應用論壇8/20長庚大學登場　聚焦創新技術與實用應用

一體成型再進化！LG WashTower第二代全AI洗乾衣機大升級　美型、省時、節能、護衣一次到位

【廣編】「利百代之星繪畫比賽」頒獎典禮圓滿落幕

士林雨量太猛「10分鐘高達35毫米」　粉專示警：非常恐怖

台灣眼科醫療經驗領先　LBV裸視美老花雷射手術量破八千居全球之冠

大台北上空「每分鐘440次閃電」！專家：還要維持1到2小時

大雷雨轟台北！「象山鏡頭君」掛掉了　在地人洗版上香

長榮航空桃園-釜山航線開賣　華航首推知名泰奶全艙等喝得到

快訊／6縣市豪大雨特報！雙北雨勢升級　大雷雨轟3地

高雄民生醫院重裝上陣！南北兩強校強助開掛　陳其邁盼當A咖

【李珠珢的50道陰影】打包帶走！慈妹專業綑綁戶 珠珠戲精魂爆發超投入XD

【新莊BMW女星拒檢】短褲遭4警壓制躺地

【偶好想尼】萌娃放學一見媽就崩潰大哭QQ

【歡迎來到蘑菇樂園】高雄連日下雨分隔島竟長超多菇！

【煙火變火災】橫濱花火大會「發射船失火」活動急喊卡！

【被附身？】她在大甲鎮瀾宮狂丟水！ 香客嚇傻報警

【神救援現場】暴雨淹田轎車卡死，移工抬車超霸氣

IVE Liz噴麥「咚」超大聲　安兪真.張員瑛嚇出表情包

鄉土劇女星「拒檢逃逸」！遭警壓制帶回　移送新北檢複訊

【2機車連環摔】砂石車泥水流滿地，下坡路害女騎士全身傷

【廣編】第五屆鈣鈦礦技術暨應用論壇8/20長庚大學登場　聚焦創新技術與實用應用

一體成型再進化！LG WashTower第二代全AI洗乾衣機大升級　美型、省時、節能、護衣一次到位

【廣編】「利百代之星繪畫比賽」頒獎典禮圓滿落幕

士林雨量太猛「10分鐘高達35毫米」　粉專示警：非常恐怖

台灣眼科醫療經驗領先　LBV裸視美老花雷射手術量破八千居全球之冠

大台北上空「每分鐘440次閃電」！專家：還要維持1到2小時

大雷雨轟台北！「象山鏡頭君」掛掉了　在地人洗版上香

長榮航空桃園-釜山航線開賣　華航首推知名泰奶全艙等喝得到

快訊／6縣市豪大雨特報！雙北雨勢升級　大雷雨轟3地

高雄民生醫院重裝上陣！南北兩強校強助開掛　陳其邁盼當A咖

【廣編】第五屆鈣鈦礦技術暨應用論壇8/20長庚大學登場　聚焦創新技術與實用應用

一體成型再進化！LG WashTower第二代全AI洗乾衣機大升級　美型、省時、節能、護衣一次到位

快訊／抓到了！41歲男伏擊「亂刀砍死」詹智能　共犯台北落網

內政部預告修法加嚴僑民役男緩徵條件　返國滿183天就要服役

業配稿是假的「也照著念」！韓女星遭控廣告造假　手寫信致歉

法國小伙捐出祖父守護的618張日軍侵華照　排除造假歷史價值極高

【廣編】「利百代之星繪畫比賽」頒獎典禮圓滿落幕

成人遊戲下架延燒Mastercard否認沒施壓...Steam聲明秒打臉

士林雨量太猛「10分鐘高達35毫米」　粉專示警：非常恐怖

南消六大隊亞太棒球場實地演練　模擬火警踩踏強化大量傷患應變

鄉土劇女星「拒檢逃逸」！遭警壓制帶回　移送新北檢複訊

生活熱門新聞

獨／中部首座海洋館票價公布！家長傻眼

阿婆拿筷子「插進煮麵鍋」殺菌！店家嚇傻

快訊／7縣市大雨特報　午後擴全台

Converse「官網」買鞋收到假貨！門市店員曝真相

快訊／6縣市大雨特報！大雷雨轟雙北　國家警報響

「罷免歌」嗆五月天　大支回應了

即／7縣市大雨特報！最新警戒區域曝

林佳緯遭酸「大球接多小球不會接」！賴可反擊了

高雄分隔島長出一堆巨大綠褶菇！市府警告別吃

八炯遭控學納粹！波特王緩頰「魔法對付魔法」

彰師大輔諮系4教授涉性騷！1人性侵學生停聘

快訊／雙北慎防冰雹、9級強陣風　大雷雨再炸1小時

上空終於清空！　南部人感動刷一排：今總算出太陽

德國在台協會發聲　網比對3次譴責納粹：雙標

更多熱門

相關新聞

歌詩達郵輪三人同行兩人免費！

歌詩達郵輪三人同行兩人免費！

暑假過一半，還想繼續玩？跟歌詩達郵輪莎倫娜號一起，8月從基隆出發、航向日韓，給家人最豐盛的義式享樂！

華航宣布捐款1000萬元　助丹娜絲颱風災民重整家園

華航宣布捐款1000萬元　助丹娜絲颱風災民重整家園

陳世凱捐1月所得挺災民　4陸海空企業接力捐千萬

陳世凱捐1月所得挺災民　4陸海空企業接力捐千萬

日本仙台機場跑道關閉　長榮星宇航班取消

日本仙台機場跑道關閉　長榮星宇航班取消

台積電擴大鳳凰城投資吸引華航、星宇直飛　貨載免經洛杉磯轉運

台積電擴大鳳凰城投資吸引華航、星宇直飛　貨載免經洛杉磯轉運

關鍵字：

長榮航空華航釜山泰奶

讀者迴響

熱門新聞

台灣20％關稅想降？　傳川普只給2條件

蔡阿嘎點頭給蘿拉「最終還款方案」超佛

即／NONO慘了！性侵猥褻案逆轉起訴

宋英奎酒駕輕生亡　李鐘赫靈堂崩潰：這麼討厭世界嗎，對你失望⋯

小琉球民宿開毒趴！13名男女大學生拉K下場慘

快訊／17.53億威力彩得主現身！　40歲台中男花1600元中大獎

嘿咻會痛！　醫揭真凶：很多男生以為體位問題

男女趁塞車「激烈交纏」　整台車狂晃

詹智能妻子哽咽認屍！才幫付完百萬賠償金

無糖飲料、4大家電「免貨物稅」　立法院三讀修正《貨物稅條例》

獨／中部首座海洋館票價公布！家長傻眼

阿婆拿筷子「插進煮麵鍋」殺菌！店家嚇傻

快訊／江蕙驚傳住院！　小巨蛋演唱會宣布延期

台南女躺路中警上前關心！她掏煙彈狂吸

采子爆分手富二代男友！

更多

最夯影音

更多

【李珠珢的50道陰影】打包帶走！慈妹專業綑綁戶 珠珠戲精魂爆發超投入XD

【新莊BMW女星拒檢】短褲遭4警壓制躺地

【偶好想尼】萌娃放學一見媽就崩潰大哭QQ

【歡迎來到蘑菇樂園】高雄連日下雨分隔島竟長超多菇！

【煙火變火災】橫濱花火大會「發射船失火」活動急喊卡！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面