獨／麥當勞少女性侵輕生案再開庭　家人與「關鍵證人」現身士檢

▲17歲少女控遭麥當勞主管性侵案再開庭，檢方除再傳喚家屬外更傳喚關鍵證人作證。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市一名17歲少女生前控訴在麥當勞打工期間遭主管多次性侵，事後輕生。案件今年4月一度遭檢方以罪證不足不起訴，家屬聲請再議後，高檢署於5月認定偵查不完備，發回續查。7月7日檢方針對新證據重啟偵查開庭，今（4）日再度傳喚少女家人出庭，並有關鍵新證人現身，真相將越來越明朗。

今（4）日案件開庭，婦幼組檢察官除再度傳喚少女家人補充作證，並傳喚2名關鍵新證人到庭，盼釐清少女生前情緒變化與疑似受害經過。不過，其中1名證人未到庭，後續不排除會再傳喚。

本次庭訊歷時約1個半小時，從下午2點半進行至近4點。庭後，少女家屬在律師陪同下步出士林地檢署，僅低調表示不便透露證人身份與作證內容。

全案隨著檢察官持續抽絲剝繭、家屬積極遞交新證據，以及關鍵證人出庭作證，後續將依偵查進展釐清少女生前經過，盼還原真相，給家屬一個交代。

全案起源於，少女2022年8月在士林區一間麥當勞分店打工，2023年3月報案指控李姓主管自同年初起，在更衣室、貨物間、廚房後區及住家巷弄等處多次性侵、猥褻她6次，並以排班權力壓迫，使她不敢拒絕。案發後少女精神狀況急轉直下，多次自殘、輕生未遂，最終於同年11月結束生命。母親悲痛提告，但案件今年4月遭不起訴，家屬不服聲請再議後，高檢署5月發回士檢續查。

▲家屬委任律師李毓倫。（資料、圖／記者黃宥寧攝）

上月7日少女一家四口輪流接受近2小時訊問。庭後，父親緊握妻子的手受訪哽咽說：「很感謝檢察官這次有認真詳細問，希望這次能夠給妹妹還有我們一些曙光。」

家屬委任律師李毓倫表示，此次出庭除了補充新證據，也再次提出先前曾遭忽略的關鍵資料，希望檢方重新納入調查。她感謝檢察官此次詳細詢問案情，並願意受理聲請的證人與調查事項，「我們盼能給妹妹，也給這個家庭一點曙光。」

李毓倫強調，這起案件不只是個案，更牽涉社會對職場權勢性侵與霸凌的集體忽視。她呼籲，除了企業應自律外，社會大眾也應多關心身邊親友的狀況。

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