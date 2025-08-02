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竹圍海水浴場4高中生被捲走！好心移工跳海救2人　海巡搜救中

▲▼快訊／桃園竹圍海水浴場戲水！2高中生遭浪捲走　海巡搜尋中。（圖／翻攝海巡署官網）

▲桃園竹圍海水浴場有4名高中生遭浪捲走，其中兩人被外籍移工救起。（圖／翻攝海巡署官網）

記者鄒鎮宇／綜合報導

桃園竹圍海水浴場2日有4名高中生遭風浪捲走，其中2人被兩名外籍移工救上岸，另外鄭姓、林姓兩名少年被風浪捲走。桃園市消防局、海巡署獲報後進行搜救，目前仍未尋獲兩人。

鄭姓、林姓、潘姓及另一名林姓少年等4人，2日帶著戴姓少女到竹圍漁港戲水，5人均為16歲。沒想到，鄭姓、林姓被風浪捲走，潘姓、林姓少年被海流帶到礁石區受傷，被兩名好心外籍移工冒險救起。

海巡署表示，2日下午5時接獲桃園市消防局通報，立即派遣艦隊分署第二（淡水）、第十二（新竹）海巡隊巡防艇、北部分署第八岸巡隊等單位，共6車2艇24人前往救援，目前仍在搜救中。

另外，桃園市消防局表示，天色暗下後風浪變大，消防局兩艘橡皮艇已停止搜救，改為岸上協尋，外海交由海巡署負責。

海巡署第八岸巡隊呼籲，民眾如於港區或岸際發現溺水、失蹤或其他急難救助情形，請立即撥打海巡署「118」報案專線，海巡人員將秉持「時間即生命、速度即希望」的精神，迅速前往處置，守護民眾生命與財產安全；另提醒從事水域活動前，可事先查詢或下載「Go Ocean」海洋資訊平台App，掌握各地海象與風浪資訊，降低意外風險。

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