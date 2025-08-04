　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

穩交記者還劈腿金主　郭岱琦男女關係超複雜

郭岱琦（右）欠債擺爛，卻常與王姓女友（左）出國玩樂，還高調放閃。（翻攝郭岱琦臉書）

▲郭岱琦（右）欠債擺爛，卻常與王姓女友（左）出國玩樂，還高調放閃。（翻攝郭岱琦臉書）

圖文／鏡週刊

本刊最近接獲爆料，指前職棒統一獅隊明星球員郭岱琦二度離婚後，劈腿多女，還到處欠債、擺爛不還。更誇張的是，郭為擺脫前女友Ａ小姐，還將她介紹給友人，不知情的友人跟Ａ小姐交往後，某次聚會出示Ａ小姐的照片高調認愛，被郭的另一友人提醒，才得知真相，驚覺自己被郭利用當表兄弟，氣到炸鍋，從此不再與郭來往。

郭岱琦甩掉Ａ小姐後，透過知名的高姓球星牽線介紹王姓女子，王年約50歲，自稱是某知名喜餅公司的前媳婦，離婚後進入直銷業，擔任高階幹部，販售「光波貼片」，後來郭與王女低調交往，對外宣稱是事業夥伴。

今年3月，郭的友人發現一名李姓女記者在臉書發布她與郭穩定交往的貼文，並設定僅「朋友」可見，郭以為神不知鬼不覺，在貼文底下留言示愛：「妳是上帝賜給我最美好的禮物！」女生則回應：「確定餒！」二人高調放閃的對話成為偷吃鐵證。這已是郭岱琦在前妻之外所交往的第三名女生，這期間很多時候還重疊。

身材姣好的李姓女記者（圖）去年10月在臉書放閃，承認與郭岱琦穩定交往。（翻攝臉書）

▲身材姣好的李姓女記者（圖）去年10月在臉書放閃，承認與郭岱琦穩定交往。（翻攝臉書）

Ａ小姐的友人得知後，私訊告知李姓女記者：「郭岱琦與王女正交往中！」李則透露，她常為了王的事與郭爭吵，還說也有其他人提醒她要留意，後來李快刀斬亂麻，結束與郭的短命戀，並在臉書放上自己與王女、郭第二任前妻Ｂ小姐的照片，發文問大家哪個最美。Ａ小姐的友人則將郭的渣男行徑po網，提醒女生們注意，結果意外得知郭的第二任前妻Ｂ小姐，對郭也很不滿。

Ｂ小姐的友人告訴本刊，郭岱琦十年前認識Ｂ小姐，當時郭是職棒球員，收入很豐厚，但因借錢投資股票失利，虧了上百萬元，還欠了銀行、友人一堆爛帳，最慘的是，郭與Ｂ小姐結婚之後不久，就被球隊釋出，失去了穩定的收入，後來只好改開Uber維生，卻不認真賺錢，經常下午就收工返家。

身材姣好的李姓女記者（圖）去年10月在臉書放閃，承認與郭岱琦穩定交往。（翻攝臉書）

▲身材姣好的李姓女記者（圖）去年10月在臉書放閃，承認與郭岱琦穩定交往。（翻攝臉書）

更扯的是，郭岱琦跟朋友聚餐，還會刻意找Ｂ小姐出席，目的是為了讓她幫忙付數百元的餐費，種種軟爛行徑，讓Ｂ小姐很不滿，後來Ｂ父看不下去，協助郭開了一間工程公司，結果竟成為郭與Ｂ小姐離婚的導火線。

Ｂ小姐的友人指出，郭岱琦經常放任員工打混摸魚，有一次公司承接台中花博的工程，但員工沒有到場監工，完工後無法請款，搞到公司負債累累，郭卻不願意負起責任，甩鍋給岳家，退出公司經營。

李姓女記者PO出自己跟王女、Ｂ小姐的照片，發文問誰看起來最美。（翻攝臉書）

▲李姓女記者PO出自己跟王女、Ｂ小姐的照片，發文問誰看起來最美。（翻攝臉書）

離開工程公司後，郭岱琦轉往中國深圳的棒球俱樂部當教練，結果因為新冠肺炎疫情爆發，離中返台，並與朋友合資開起健身房，擔任健身教練，但Ｂ小姐看不慣郭懶散的工作態度，二人時發生常爭吵，每次吵完架，郭就把Ｂ小姐跟小兒子丟下，自己帶走大女兒離家出走，Ｂ小姐無法接受，決定離婚，雙方約定好共同撫養、輪流照顧小兒子，但郭時常不見人影，甚至把小兒子丟給還在念國小的女兒照顧，非常離譜。


更多鏡週刊報導
新聞傳真／劈腿多女、欠債擺爛、棄養小孩　前球星郭岱琦遭控軟爛渣男
職棒球星軟爛男3／不付扶養費還盜領小孩補助款　郭岱琦遭控渣男回應了
職棒球星軟爛男／欠債擺爛、棄養小孩　前球星郭岱琦遭爆軟爛渣男

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 1 5967 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台中知名建商驚爆財務危機！　緊急公告：全面停工
台美關稅談判　我方有信心爭取至少降至15％
欠債、棄養小孩　前球星郭岱琦遭爆軟爛渣男
普發現金1萬恐得舉債　政院擬提釋憲、列排富條款
閩南狼開撕八炯！對話截圖爆「研究納粹搞革命」　決裂關鍵點曝光
快訊／8縣市豪大雨特報　午後擴全台
BMW新莊拒檢「4警拉她下車」竟是女藝人！短褲躺地遭壓制

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

穩交記者還劈腿金主　郭岱琦男女關係超複雜

前女友被分手尋短　前球星郭岱琦冷血反應曝光

欠債、棄養小孩　前球星郭岱琦遭爆軟爛渣男

新竹南寮漁港落海意外！廂型車墜入海中　50歲男子溺斃

BMW新莊拒檢「4警拉她下車」竟是女明星！短褲躺地遭壓制

搜救30小時…竹圍溺水案「2高中生遺體尋獲」　家屬痛哭認屍

高雄民宅火警「冒濃煙」！母帶年幼子女逃出　疑孩童玩打火機釀災

首謀到案！黑衣人夜襲高雄醫院壓制保全　涉「組織犯罪」下場慘曝

20歲女大生遭遊覽車輾斃！負責人喊「哪有倒車」：家屬沒證據亂講

快訊／中壢環東市場晚間失火　爆炸聲不斷民眾驚呼圍觀

【2機車連環摔】砂石車泥水流滿地，下坡路害女騎士全身傷

【慘遭拖行300米】三峽勇警抓通緝犯全身擦傷！裝備沿路噴飛

【模仿電梯配音廣播聲】像到以為是本人XD！

賴清德說明補助台電原因！　不補助台電1000億就會漲價

【警車神救援】考前6分鐘爆胎崩潰 4分鐘狂飆護送進考場超暖心！

【即刻救援】19歲熱血青年環島…台11線突被攔停！轉頭驚見「行李冒煙」傻眼

【魔性小尾巴】主人：為什麼貓咪吃飯一直比讚？

【撞人後坐輪椅關心】74歲翁開賓士撞機車！由看護推輪椅探視騎士

【開車還開戰？】亂切車道害3機車連環撞 騎士噴進草叢！

【工讀生出來！】貓咪學主人拉背　被發現還裝忙走開XD

穩交記者還劈腿金主　郭岱琦男女關係超複雜

前女友被分手尋短　前球星郭岱琦冷血反應曝光

欠債、棄養小孩　前球星郭岱琦遭爆軟爛渣男

新竹南寮漁港落海意外！廂型車墜入海中　50歲男子溺斃

BMW新莊拒檢「4警拉她下車」竟是女明星！短褲躺地遭壓制

搜救30小時…竹圍溺水案「2高中生遺體尋獲」　家屬痛哭認屍

高雄民宅火警「冒濃煙」！母帶年幼子女逃出　疑孩童玩打火機釀災

首謀到案！黑衣人夜襲高雄醫院壓制保全　涉「組織犯罪」下場慘曝

20歲女大生遭遊覽車輾斃！負責人喊「哪有倒車」：家屬沒證據亂講

快訊／中壢環東市場晚間失火　爆炸聲不斷民眾驚呼圍觀

他找到這漏洞「占地建國」當總統！國旗貨幣通通有　400公民領護照

銀行趁亂打劫？　首購族爆：有條件放貸成潛規則

台美關稅談判　我方有信心爭取至少降至15％

新青安變噩夢貸款縮水百萬　5寶媽：只能吞下違約金

穩交記者還劈腿金主　郭岱琦男女關係超複雜

李多慧許願成功！進軍台灣影壇「50歲徐若瑄演她媽」爆拍鬼片掀話題

前女友被分手尋短　前球星郭岱琦冷血反應曝光

欠債、棄養小孩　前球星郭岱琦遭爆軟爛渣男

非洲移民船葉門外海沉沒68死　74人下落不明

捷迅總經理孫鋼銀看關稅造成供應鏈移轉　帶來物流新商機

【工讀生出來！】貓咪學主人拉背　被發現還裝忙走開XD

社會熱門新聞

BMW拒檢4警拉下車　竟是女明星

「梅毒+愛滋」還無套女師半年！中油男慘了

搜救30小時…竹圍溺水案2高中生遺體尋獲

澳洲醫學院留學夢碎　桃園20歲女遭遊覽車輾斃

黑衣人夜襲高雄醫院　首謀到案！

柳營土石流民宅地基掏空　鐵厝車庫整個消失

高雄女自摔跌進大排！尋獲已成冰冷遺體

高雄醫院清晨遭20黑衣人闖入　壓制保全損毀設備

中壢環東市場晚間失火　爆炸聲不斷

20歲女大生輾斃！遊覽車公司：家屬亂講

母欠債求扶養　3子女揭悲慘童年

欠債、棄養小孩　前球星郭岱琦遭爆軟爛渣男

新竹南寮漁港廂型車墜海！50歲男死亡

新北女高處墜樓　倒臥路面明顯死亡

更多熱門

相關新聞

前女友被分手尋短　前球星郭岱琦冷血反應曝光

前女友被分手尋短　前球星郭岱琦冷血反應曝光

今年5月，前職棒統一獅隊球星郭岱琦，與老戰友高國慶、黃恩賜、鄧志偉等人組成Energy棒球隊，參加世壯運，並拿下季軍，喚起許多老球迷的回憶，領軍的總召郭岱琦退役多年後，再度成為矚目的焦點。但本刊最近接獲爆料，指經歷二段婚姻的郭，離婚後劈腿多女，還被前女友的友人在臉書社團「全台渣男渣女黑名單」中po文，指他騙財騙色、腳踏多條船，是不折不扣的大渣男。

欠債、棄養小孩　前球星郭岱琦遭爆軟爛渣男

欠債、棄養小孩　前球星郭岱琦遭爆軟爛渣男

抗癌新招！高強度運動抑制乳癌細胞

抗癌新招！高強度運動抑制乳癌細胞

新莊箱屍嫌擺攤賣芋頭粥！在地人曝「一吃難忘」

新莊箱屍嫌擺攤賣芋頭粥！在地人曝「一吃難忘」

高醫董外遇小港醫副院長　正宮聲明「早知情」

高醫董外遇小港醫副院長　正宮聲明「早知情」

關鍵字：

鏡週刊郭岱琦

讀者迴響

熱門新聞

中國急性傳染病　美國二級旅遊警告

「罷免歌」嗆五月天　大支回應了

快訊／8縣市豪大雨特報　午後擴全台

BMW拒檢4警拉下車　竟是女明星

「梅毒+愛滋」還無套女師半年！中油男慘了

閩南狼開撕八炯！曝對話：要搞納粹革命

這款台味甜品竟能當主食！醫：含超級澱粉

雨何時停？鄭明典：季風恐再回來

搜救30小時…竹圍溺水案2高中生遺體尋獲

台巴混血男神健身房遭性騷擾！

澳洲醫學院留學夢碎　桃園20歲女遭遊覽車輾斃

黑衣人夜襲高雄醫院　首謀到案！

柳營土石流民宅地基掏空　鐵厝車庫整個消失

「她PO乳房X光片」高清照　掀125.5萬人暴動

台中知名建商驚爆財務危機！緊急公告：全面停工

更多

最夯影音

更多

【2機車連環摔】砂石車泥水流滿地，下坡路害女騎士全身傷

【慘遭拖行300米】三峽勇警抓通緝犯全身擦傷！裝備沿路噴飛

【模仿電梯配音廣播聲】像到以為是本人XD！

賴清德說明補助台電原因！　不補助台電1000億就會漲價

【警車神救援】考前6分鐘爆胎崩潰 4分鐘狂飆護送進考場超暖心！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面