穩交記者還劈腿金主　郭岱琦男女關係超複雜

▲郭岱琦（右）欠債擺爛，卻常與王姓女友（左）出國玩樂，還高調放閃。（翻攝郭岱琦臉書）



圖文／鏡週刊

本刊最近接獲爆料，指前職棒統一獅隊明星球員郭岱琦二度離婚後，劈腿多女，還到處欠債、擺爛不還。更誇張的是，郭為擺脫前女友Ａ小姐，還將她介紹給友人，不知情的友人跟Ａ小姐交往後，某次聚會出示Ａ小姐的照片高調認愛，被郭的另一友人提醒，才得知真相，驚覺自己被郭利用當表兄弟，氣到炸鍋，從此不再與郭來往。

郭岱琦甩掉Ａ小姐後，透過知名的高姓球星牽線介紹王姓女子，王年約50歲，自稱是某知名喜餅公司的前媳婦，離婚後進入直銷業，擔任高階幹部，販售「光波貼片」，後來郭與王女低調交往，對外宣稱是事業夥伴。

今年3月，郭的友人發現一名李姓女記者在臉書發布她與郭穩定交往的貼文，並設定僅「朋友」可見，郭以為神不知鬼不覺，在貼文底下留言示愛：「妳是上帝賜給我最美好的禮物！」女生則回應：「確定餒！」二人高調放閃的對話成為偷吃鐵證。這已是郭岱琦在前妻之外所交往的第三名女生，這期間很多時候還重疊。

▲身材姣好的李姓女記者（圖）去年10月在臉書放閃，承認與郭岱琦穩定交往。（翻攝臉書）

Ａ小姐的友人得知後，私訊告知李姓女記者：「郭岱琦與王女正交往中！」李則透露，她常為了王的事與郭爭吵，還說也有其他人提醒她要留意，後來李快刀斬亂麻，結束與郭的短命戀，並在臉書放上自己與王女、郭第二任前妻Ｂ小姐的照片，發文問大家哪個最美。Ａ小姐的友人則將郭的渣男行徑po網，提醒女生們注意，結果意外得知郭的第二任前妻Ｂ小姐，對郭也很不滿。

Ｂ小姐的友人告訴本刊，郭岱琦十年前認識Ｂ小姐，當時郭是職棒球員，收入很豐厚，但因借錢投資股票失利，虧了上百萬元，還欠了銀行、友人一堆爛帳，最慘的是，郭與Ｂ小姐結婚之後不久，就被球隊釋出，失去了穩定的收入，後來只好改開Uber維生，卻不認真賺錢，經常下午就收工返家。

▲身材姣好的李姓女記者（圖）去年10月在臉書放閃，承認與郭岱琦穩定交往。（翻攝臉書）

更扯的是，郭岱琦跟朋友聚餐，還會刻意找Ｂ小姐出席，目的是為了讓她幫忙付數百元的餐費，種種軟爛行徑，讓Ｂ小姐很不滿，後來Ｂ父看不下去，協助郭開了一間工程公司，結果竟成為郭與Ｂ小姐離婚的導火線。

Ｂ小姐的友人指出，郭岱琦經常放任員工打混摸魚，有一次公司承接台中花博的工程，但員工沒有到場監工，完工後無法請款，搞到公司負債累累，郭卻不願意負起責任，甩鍋給岳家，退出公司經營。

▲李姓女記者PO出自己跟王女、Ｂ小姐的照片，發文問誰看起來最美。（翻攝臉書）

離開工程公司後，郭岱琦轉往中國深圳的棒球俱樂部當教練，結果因為新冠肺炎疫情爆發，離中返台，並與朋友合資開起健身房，擔任健身教練，但Ｂ小姐看不慣郭懶散的工作態度，二人時發生常爭吵，每次吵完架，郭就把Ｂ小姐跟小兒子丟下，自己帶走大女兒離家出走，Ｂ小姐無法接受，決定離婚，雙方約定好共同撫養、輪流照顧小兒子，但郭時常不見人影，甚至把小兒子丟給還在念國小的女兒照顧，非常離譜。



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