台南「黃媽媽狗園」淹成汪洋！狗狗泡水狂顫抖　畫面讓人超心疼

▲台南「黃媽媽狗園」淹成一片汪洋，狗狗泡水狂顫抖，畫面讓人超心疼。（圖／翻攝自threads）

記者趙蔡州／綜合報導

台灣南部近日豪雨不斷，導致台南多處地區嚴重淹水，位在台南永康的「黃媽媽狗園」更地勢低窪，直接淹成游泳池，導致許多狗狗被迫在泥水中游泳求生，甚至還有狗狗泡在水裡不斷發抖，畫面令人相當心疼。

民眾拍下的影片可以看見，狗園內的幾乎完全淹成了游泳池，看不到任何路面，狗狗們紛紛逃到桌子，或漂浮在水面的木板上避難，甚至還有狗狗直接爬到屋頂上。

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其他畫面則可以看見，一些來不及爬上高處的狗狗，為了尋找可以站立休息的地方，在水中不斷拚命用狗爬式的方式游泳，還有狗狗整個身體泡在水裡不斷發抖。

儘管積水幾乎淹到了工作人員的腹部，工作人員還是在園區中涉水前進，四處巡視避免有狗狗發生意外。

錄影的民眾透露，狗園目前沒有狗狗死亡，狗糧也暫時夠用，最缺乏的物資是乾淨水，有意願幫忙的人，可以捐贈物資，或是到現場幫忙清掃園區。

其他網友看了紛紛表示，「希望狗狗能平安」、「看到這個好難過，希望狗狗都平安健康，我也想送物資進一份心力」、「天啊，無助的眼神好令人心碎」、「看到狗在發抖好心疼」。