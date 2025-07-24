　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中油外海潛水作業職災　勞動部修法呼聲再起

▲中油三接工程月初發生潛水人員因面罩接頭脫落導致進水溺斃，圖為消防人員現場施予CPR急救。（圖／職安署提供）

地方中心／綜合報導

月初中油第三接收站外海防波堤工程傳出憾事，一位年輕潛水勞工在作業過程中不幸罹難，引發社會關注。潛水作業屬高風險工作，專業人員培訓耗時且不易，外界不禁質疑，若雇主能更積極落實風險管理，是否能避免此類悲劇的發生。勞動部目前正推動《職業安全衛生法》修法，相關子法是否也應同步檢討成為焦點。

潛水安全標準15年未修　裝備與救護配置不足

根據現行由勞動部主管的「異常氣壓危害預防標準」，該規範已長達15年未曾更新，導致潛水勞工的安全保障不足。高風險的水下作業若無足夠防護措施，極易釀成職災。專家指出，雇主若能提供具通訊功能的全套潛水頭盔、臍管及備用氣瓶，並配備中級救護員（EMT2）於現場，便能顯著提升安全性。事實上，統計顯示，台灣每年平均至少發生一起潛水職災死亡案例，凸顯現有規範的急迫性。

▲台南消防第三大隊於將軍溪出海口進行水上救援演練，模擬落水搜救情境實戰操作。（資料照／記者林東良翻攝）

公共工程低價搶標惡性循環　專業分案建議浮現

多數水下作業屬於政府公共工程，低價搶標現象普遍存在，導致劣幣驅逐良幣，進一步降低作業安全性。業界呼籲，應優先採用最有利標，並要求廠商具備ISO9001品質管理系統及TOSHMS台灣職業安全衛生管理系統等資格。此外，政府可在工程規劃階段，將潛水專業海事工程與一般土木工程分案發包，確保技術與管理能力符合標準。同時，潛水作業人員應全面投保意外保險，以保障勞工權益。

杜絕移工非法潛水　加強勞動檢查勢在必行

非法要求移工從事潛水作業的現象時有所聞，這類行為不僅違反法律，也讓原本就高風險的工作更加危險。為避免潛水職災頻繁發生，專家建議加強勞動檢查，全面禁止非合格職業潛水人員進行高風險作業，並嚴懲不法廠商。

職潛工會：修法刻不容緩　政府應帶頭重視職安

高雄市職業潛水工會理事長程國忠表示，職業潛水人員需經過至少287小時的專業養成訓練，屬於高風險且需強健體力的工作類型。每年政府投入數百億預算於海事工程，身為業主的角色更應負起職安責任。他呼籲政府帶頭修法，展現重視職業安全的決心，避免「政府罰政府」的荒謬情況。他強調，台灣是海洋國家，潛水勞工的職災死亡悲劇不應年年重演。

這起職災事故再次提醒社會，職業安全的重要性不容忽視。若能透過修法與制度改革，為勞工提供更完善的保障，或許能避免更多家庭陷入失去至親的悲痛之中。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
513 3 2861 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
前議員吳宗憲「詐領千萬」收押
全國首創！　竹市老舊大樓1設備「全額補助」
快訊／罷團造勢破5萬人冒雨齊聚凱道
中槍沒死！館長狠曝「這輩子要幹掉民進黨」　PTT炸鍋
LIVE／大罷免倒數29小時！罷團上凱道造勢「迎向成功最後一
快訊／新竹騎士遭公車輾爆頭死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

大雨也擋不住民意！　罷團造勢破5萬人冒雨齊聚凱道

直擊／罷團724上凱道　活動開始前20分鐘就湧入破萬人潮

中油外海潛水作業職災　勞動部修法呼聲再起

館長刺青遭《央視》馬賽克　梁文傑：不准「露臂」只准「笑迎春」

726投票可自備印泥？　中選會駁謠言：恐觸法被判2年徒刑

LIVE／大罷免倒數29小時！　罷團上凱道造勢「迎向成功最後一哩路」

中選會：大罷免8月1日公告投票結果　罷免通過者當天解職

不明帳號爆「關說司法」　林錫耀斥虛假已提告：意圖干擾投票

助理被爆涉近5億吸金案　徐巧芯：違本辦工作規則已被解僱

中國蠻橫搶我選手賀電　外交部轟：粗暴卑劣手段令人不齒

【40人驚魂】國光客運和砂石車對撞！ 車頭爛毀1命危

【逞一時方便】桃園吊車直接開上路！　為閃鐵架重心不穩履帶懸空

丫頭又被爆離婚氣炸 怒曬「配偶欄」反擊

【這什麼絲滑操作？】騎士紅燈秒下車！直接牽車跑起來

【致命一撞】砂石車撞國光客運奪命！乘客生前最後畫面曝

【沒綁繩還敢嗆？】現炒店土狗咬傷騎士！飼主瞎扯：咬人是牠的自由

李多慧下班後「泡澡放鬆」　網友歪樓：浴巾好多條！

Rosé下台「腳滑慘摔」 秒爬起...繼續唱歌！

【髮廊變急診室】男子理髮到一半昏倒 客人直接CPR開救！

【萬里車禍瞬間】砂石車打滑撞國光客運！ 鋼材炸飛騎士險躲過

大雨也擋不住民意！　罷團造勢破5萬人冒雨齊聚凱道

直擊／罷團724上凱道　活動開始前20分鐘就湧入破萬人潮

中油外海潛水作業職災　勞動部修法呼聲再起

館長刺青遭《央視》馬賽克　梁文傑：不准「露臂」只准「笑迎春」

726投票可自備印泥？　中選會駁謠言：恐觸法被判2年徒刑

LIVE／大罷免倒數29小時！　罷團上凱道造勢「迎向成功最後一哩路」

中選會：大罷免8月1日公告投票結果　罷免通過者當天解職

不明帳號爆「關說司法」　林錫耀斥虛假已提告：意圖干擾投票

助理被爆涉近5億吸金案　徐巧芯：違本辦工作規則已被解僱

中國蠻橫搶我選手賀電　外交部轟：粗暴卑劣手段令人不齒

前桃市議員吳宗憲9年「詐領近千萬助理費」　遭裁定羈押禁見

《絕命毒師》主角家太紅！大批粉絲朝聖　屋主噴水趕人

兄弟悍將因雨保留！新莊城堡成大歌廳　李雅英甜唱「台語歌」

世大運射箭捷報！中華反曲弓女團挺進金牌戰　男團落入銅牌戰

大雨也擋不住民意！　罷團造勢破5萬人冒雨齊聚凱道

張信哲暴雨冰雹砸場取消演唱會　竟成絕美MV拍攝契機

《法環黑夜君臨》第二彈BOSS來襲　玩家敲碗「律法山羊」加入

黃金海岸救溺現場突傳男子昏倒　消防急CPR搶命

平野惠一直言陳統恩需展現更多積極性　考慮下放二軍磨練

全國首創！　竹市老舊大樓1設備「全額補助」

最新撞擊瞬間曝！萬里砂石車撞客運　鋼材瞬間炸飛一地險波及騎士

政治熱門新聞

快訊／蔡英文正式對大罷免表態！　「感謝民團展現台灣人民韌性」

朱立倫嗨喊「大罷免可以不投票！」　民進黨回應了

日本關稅15％　郭正亮大膽預言台灣最後結果

蔡英文大罷免表態「我會去投票」　PO文1hr衝破8.5萬讚、4千留言

八點檔男星挺罷：昔因國家反共政策被封殺　今藍營甘做共產黨內應

快訊／「花蓮王」震怒！傅崐萁今下午將告童子賢　嗆：敢做不敢當

徐榛蔚嗆如果有下令「繞一手」就辭職　童子賢還原捐款時序再打臉

呂捷點評蔡英文罷免表態文：我看了2小時　沒仇恨標籤卻一錘定音

金鐘視帝也挺大罷免　直言「讓國民黨痛才會改」

賴曾喊終結惡質罷免　粉專嘆自打臉

詞神林夕表態挺罷免！　喊話真心護台的人不會無感、而是不罷不休

金曲獎台語歌王表態挺罷免！　喊話「我罷免我驕傲」

收到普發1萬特別條例函文　行政院：依憲法精神採取作為

726大罷免倒數　賴清德喊話最後一哩路：在野黨沒有回應人民訴求

更多熱門

相關新聞

Uber Eats實施外送員降酬　勞動部發函要求「立即停止」

Uber Eats實施外送員降酬　勞動部發函要求「立即停止」

外送平台業者Uber Eats預計7月底再次調降外送員報酬，勞動部近日發函Uber Eats指出，資方片面調整，恐致外送員收入減少及增加道安風險，應立即停止實施報酬調整方案。

許淑華轟藍白修法衝擊長照　看護「棄重擇輕」

許淑華轟藍白修法衝擊長照　看護「棄重擇輕」

80歲免評聘外籍看護　洪申翰：已擬配套但衝擊仍在

80歲免評聘外籍看護　洪申翰：已擬配套但衝擊仍在

「可判死刑」有效嚇阻虐童？林智群秒揪1漏洞

「可判死刑」有效嚇阻虐童？林智群秒揪1漏洞

非法旅館、旅行社、遊樂擬最高罰200萬　修法最快9月底發布

非法旅館、旅行社、遊樂擬最高罰200萬　修法最快9月底發布

關鍵字：

潛水職災勞動部潛水作業修法潛水工會職災勞工安全

讀者迴響

熱門新聞

小A辣爆「和美國球星開房過夜」！極樂私生活全曝光

高雄妹控3男藝人「9度性侵」　一二審都吞敗

台子公司被華為天才少年買63%股份　股價漲超640%

獨／汐止雙亡夫妻曾是藝壇佳話　才債務更生卻遇詐

統神SWAG脱了「2女優愛撫」全程無反應！

洩題給台灣？　川普連發文曝滿足1條件才降稅：將徵15％至50％

激戰10萬粉女警！渣警網售性愛片：叫聲像母狗

Coldplay偷情CEO「正宮爆毀滅性證據」！

即／泰出動6架F-16！摧毀柬埔寨2據點

Kiwebaby放水屁噴屎在林進家沙發

OL遭老闆拉到廁所脫褲性侵拍片！法官看監視器畫面傻了

小A辣開房美球星「進房獨處過程」全曝光！

快訊／蔡英文正式對大罷免表態！　「感謝民團展現台灣人民韌性」

朱立倫嗨喊「大罷免可以不投票！」　民進黨回應了

雙颱夾殺台灣　直接侵襲機率曝

更多

最夯影音

更多

【40人驚魂】國光客運和砂石車對撞！ 車頭爛毀1命危

【逞一時方便】桃園吊車直接開上路！　為閃鐵架重心不穩履帶懸空

丫頭又被爆離婚氣炸 怒曬「配偶欄」反擊

【這什麼絲滑操作？】騎士紅燈秒下車！直接牽車跑起來

【致命一撞】砂石車撞國光客運奪命！乘客生前最後畫面曝

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面