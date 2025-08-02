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快訊／07:48花蓮4.6地震！最大震度4級　8縣市有感

▲▼第 110 號顯著有感地震報告。（圖／中央氣象署）

▲中央氣象署發布最新地震報告。（圖／氣象署提供）

記者葉國吏／台北報導

地牛翻身！根據中央氣象署地震測報中心資料，今天上午7時48分花蓮縣壽豐鄉發生芮氏規模4.6地震，震央在花蓮縣政府南南西方22.5公里處，深度5公里，屬於極淺層地震。

氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為4級，出現在花蓮縣水璉。

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根據氣象署測報資料，震度4級地區為花蓮縣，震度2級地區為南投縣，震度1級地區為台東縣、台中市、宜蘭縣、雲林縣、苗栗縣、彰化縣。

資料來源：氣象署

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