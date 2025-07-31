快訊／新北腐爛箱屍「背有蜘蛛刺青」　警方突襲逮捕1男

▲新北新莊區28日發生箱屍案，警方31日深夜逮捕1男。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、趙蔡州／新北報導

新北市警方28日接獲通報，指稱新莊區新泰路一處水溝有惡臭，警方到場後在附近草叢找到一個行李箱，箱內發現一具腐爛男屍。警方調查後，鎖定一名29歲陳姓男子涉有重嫌，並於7月31日晚間11點15分前往對方住家，成功將陳男逮捕帶回，詳細案情仍待釐清。

警方指出，死者被塞進27吋的行李箱內，棄置在一處溝渠旁，因嚴重腐爛飄出屍臭，才被路過的居民發現，法醫勘驗遺體研判死者為60歲以上男性，外觀應為光頭，且生前雙腳有萎縮情形，疑似為身障人士，遺體將在8月1日上午解剖釐清死因。

警方公布特徵，死者身穿POLO衫，下著休閒長褲，沒穿鞋，身高約150至160公分，體重約50多公斤，且背部有一處約手掌大小的蜘蛛刺青，左手臂也有一處模糊刺青，因臉部浸泡在血水中，已經嚴重腐爛模糊、無法辨認，因此除採集DNA外，同時也公開遺體特徵，若有民眾家屬無故失蹤，且特徵相符者，請到新莊分局指認。

警方調閱周邊監視器，發現一名29歲陳男7月6日晚間11點從中平路住家拖著行李箱，沿著中平路往新泰路一路走到案發地點丟棄，專案小組認定陳男涉有重嫌，於7月31日晚間11點15分前往陳男住家，成功將陳男逮捕帶回，詳細案情仍待釐清。