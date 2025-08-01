陸翁「一次拔12顆牙」暴斃！兩名醫生被停診

▲老翁一次被拔12顆牙，離開醫院不久後就身亡。（示意圖／CFP）



文／香港01

黑龍江哈爾濱一名77歲老翁日前在診所一次性被拔除12顆牙齒及種植6顆牙後身亡，相關部門正在調查處理此事。

市民劉女士向媒體反映，其77歲患有高血壓、糖尿病、冠心病並植入5個心臟支架的父親，於7月17日在哈爾濱市優諾口腔門診一次性被拔除12顆牙齒及種植6顆牙，離開醫院後僅幾十分鐘便突發不適、吐血，最終身亡。

事後，優諾口腔門診相關負責人指，願意承擔相應責任，並配合進行死因鑒定。目前，兩名為老人實施手術的醫生已被停診。相關部門正在調查處理此事。

事件引起輿論關注，內媒《極目新聞》發表評論文章稱，一次性被拔除12顆牙齒，還種植了6顆牙，別說是77歲的老人，就算是20多歲的青壯年怕是都受不了。如果家屬所述屬實，醫院對一位患有多種基礎病，還植入了心臟支架的高齡患者，如此暴力地拔牙種牙，明顯違背基本醫學常識，其合理性與安全性令人高度質疑。

而從行業現狀來看，口腔醫療領域利潤空間較大，部分機構存在過度追求經濟利益而忽視醫療安全的傾向。有網友質疑該門診 「賺錢太心急」，雖屬推測，但也反映出公眾對部分醫療機構背離職業操守、實施過度醫療行為的擔憂。相關部門應在調查中重點核實該門診的診療決策是否受到經濟利益驅動，是否存在為追求收益而忽視患者安全的情況，如有違法違規行為必須嚴肅處理，還患者一個公道，切實維護醫療秩序。

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