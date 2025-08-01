　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸翁「一次拔12顆牙」暴斃！兩名醫生被停診

▲▼牙醫,牙齒,口腔。（圖／視覺中國CFP）

▲老翁一次被拔12顆牙，離開醫院不久後就身亡。（示意圖／CFP）

文／香港01

黑龍江哈爾濱一名77歲老翁日前在診所一次性被拔除12顆牙齒及種植6顆牙後身亡，相關部門正在調查處理此事。

市民劉女士向媒體反映，其77歲患有高血壓、糖尿病、冠心病並植入5個心臟支架的父親，於7月17日在哈爾濱市優諾口腔門診一次性被拔除12顆牙齒及種植6顆牙，離開醫院後僅幾十分鐘便突發不適、吐血，最終身亡。

事後，優諾口腔門診相關負責人指，願意承擔相應責任，並配合進行死因鑒定。目前，兩名為老人實施手術的醫生已被停診。相關部門正在調查處理此事。

事件引起輿論關注，內媒《極目新聞》發表評論文章稱，一次性被拔除12顆牙齒，還種植了6顆牙，別說是77歲的老人，就算是20多歲的青壯年怕是都受不了。如果家屬所述屬實，醫院對一位患有多種基礎病，還植入了心臟支架的高齡患者，如此暴力地拔牙種牙，明顯違背基本醫學常識，其合理性與安全性令人高度質疑。

而從行業現狀來看，口腔醫療領域利潤空間較大，部分機構存在過度追求經濟利益而忽視醫療安全的傾向。有網友質疑該門診 「賺錢太心急」，雖屬推測，但也反映出公眾對部分醫療機構背離職業操守、實施過度醫療行為的擔憂。相關部門應在調查中重點核實該門診的診療決策是否受到經濟利益驅動，是否存在為追求收益而忽視患者安全的情況，如有違法違規行為必須嚴肅處理，還患者一個公道，切實維護醫療秩序。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
573 3 0336 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／鄧佳華獄中最關心「簡簡好不好」　不知被分手
知名火鍋宣布歇業　全台分店都收了
快訊／台電工程人員疑觸電「掛電線桿上」！無呼吸心跳
高雄豪雨炸不停！南橫公路空拍慘況曝光
民進黨粉專大酸「藍白忙著反罷」　網友洗版狂轟：你們不要大罷免
快訊／5地區明天雨量達停班課標準
打臉割頸男人財兩失！女公關妹悲怒：判死也就1槍瞬間
快訊／賴清德、蕭美琴、卓榮泰分別捐1個月薪
一家5口墜谷「14歲兒獨活」！陳其邁慰問輕拍承諾：全力協助

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「解放軍宋慧喬」曾被質疑會飛嗎？　她超狂實力「手撕」花瓶標籤

暴雨持續襲中國！颱風「竹節草」向山東移動　官方急連發預警

陸國安部：用共享行動電源恐遭境外間諜竊密

陸翁「一次拔12顆牙」暴斃！兩名醫生被停診

陸「0元購」大戰逼死誰？　4大始作俑者同日發文抵制惡性競爭

微信16億戶告別0.1元最低費！　提現手續費下限下調至0.01元

澳門首以「危害國安」拘人　民主派老議員被控「勾連反華組織」

迷信鬼神不信馬列還斂財！　陸官員烏紗帽掰掰

香港「穩定幣條例」實施　力保金融中心地位

暗殺之痛！伊朗嚴防美以再滲透GPS　考慮探索採用中國北斗系統

【悲憤不已】女公關被割喉亡！　妹妹怒嗆台灣政府：殺人沒有死刑

【抹布會動？】黑貴賓趴桌不動　阿北隨手擦→下秒嚇爛狂拍胸！

【人設全崩】家寧爆生日前抓姦Andy：315房間細數玫瑰！

【高雄1家5口墜谷】南橫路坍空拍畫面曝！特搜垂降56樓深找到遺體

【墜谷瞬間曝】南橫公路突坍方！一家五口慘摔9公尺深谷

黑貴賓趴桌像塊濕抹布　阿北擦手被嚇爛猛拍胸

台中暴雨馬路變河流！ 駕駛們無奈水上開車

朱孝天喊：希望趕快統一　覺得「台灣就是一個省」

【恐怖激流】彰化暴雨狂炸！6車被沖進排水溝

【魔性小尾巴】主人：為什麼貓咪吃飯一直比讚？

「解放軍宋慧喬」曾被質疑會飛嗎？　她超狂實力「手撕」花瓶標籤

暴雨持續襲中國！颱風「竹節草」向山東移動　官方急連發預警

陸國安部：用共享行動電源恐遭境外間諜竊密

陸翁「一次拔12顆牙」暴斃！兩名醫生被停診

陸「0元購」大戰逼死誰？　4大始作俑者同日發文抵制惡性競爭

微信16億戶告別0.1元最低費！　提現手續費下限下調至0.01元

澳門首以「危害國安」拘人　民主派老議員被控「勾連反華組織」

迷信鬼神不信馬列還斂財！　陸官員烏紗帽掰掰

香港「穩定幣條例」實施　力保金融中心地位

暗殺之痛！伊朗嚴防美以再滲透GPS　考慮探索採用中國北斗系統

賴清德稱關稅是「階段性結果」　藍智庫：交換條件未公開產業不安

彰化嬤離家失蹤！外籍看護急衝找尋...驚現她漂溝渠已成浮屍

生涯最嚴重拉傷大腿失去知覺　曾峻岳終於回一軍：還是想要終結者位子

最新「高雄然一酒店」今開幕　客房18坪起跳、限10歲↑入住

刷進7分半內！BMW M3 CS Touring奪「紐柏林最速旅行車」寶座

獨／直擊南橫墜谷挨酸沒救援　送水男身分曝光親回：心安卻遺憾

歐線與美東運價下跌、美西月中有望調升　SCFI下跌2.63%　

「解放軍宋慧喬」曾被質疑會飛嗎？　她超狂實力「手撕」花瓶標籤

疑老公偷吃　人妻咖啡廳內「怒斬夫命根」！女婿竟是共犯

妮可基嫚58歲狀態好到封神！82飲食法、精華油泡澡養出無懈可擊的美貌

剴剴生母抵達新北地院！低頭「衣物遮臉」不發一語

大陸熱門新聞

粥餅倫倒店了「才半年就GG」！本人親曝慘況

小孩討Labubu被拒！砸爆水晶燈…還有後續

朱孝天直播喊「希望趕快統一」

陸客靠濫訴來台旅遊？陸委會：可能性不高

婦人檢查發現胃藏大量「一級致癌物」　元凶竟是它

搭檔不再是全紅嬋！陳芋汐奪冠後感嘆

美女助教當球被撞　業者被停業

陸國防部：「漢光演習」就是演戲作秀

「識讀中國教材」9月上路 國台辦：造成台灣青年國家認同扭曲

2名中國人在東京遭攻擊　陸外交部回應

李嘉誠家族拋售大灣區400套房　

少林寺新住持首次低調露面　曾不願評價少林寺

釋永信紀念碑被遮蓋　新住持揮手入方丈室

洪水來養老院未轉移31死　北京官員集體默哀

更多熱門

相關新聞

搶救6小時！陸4歲男「全麻拔乳牙身亡」

搶救6小時！陸4歲男「全麻拔乳牙身亡」

湖南桂陽一名4歲男童的家屬22日控訴，孩子21日去人民醫院拔乳牙，一次再普通不過的拔牙，卻因短暫的全身麻醉，讓孩子死在手術台上，醫院搶救6小時無效，甚至還延誤告知家屬。家屬指控，院方至今都不願告知死因，令他們無法接受。

老犬一次被拔21顆牙！飼主告獸醫敗訴

老犬一次被拔21顆牙！飼主告獸醫敗訴

短髮正妹被拔錯牙　醫用鐵絲綁回！她痛到墜樓亡

短髮正妹被拔錯牙　醫用鐵絲綁回！她痛到墜樓亡

陸大爺壞1顆牙竟被「拔29顆牙」

陸大爺壞1顆牙竟被「拔29顆牙」

男子一天「拔牙23顆」13天後去世

男子一天「拔牙23顆」13天後去世

關鍵字：

拔牙

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普宣布：台灣稅率20％

新莊箱屍逆倫！鄰曝一家人背景：常吵架

川普對等關稅8／1開徵　各國稅率一次看

快訊／新莊箱屍案指紋比對結果曝光！　29歲男跟死者「父子關係」

快訊／家寧開戰Andy！驚爆生日前「抓姦跟小三在床」　踢爆深情人設內幕

即／黃呂錦茹開庭20分鐘後　改口認罪了！

阿伯對前車下跪　結局暖獲18萬讚

即／台灣列中後段　各國最新稅率一次看

一家5口南橫墜谷亡！14歲兒獨活崩潰：媽媽騙我

台灣關稅20％　賴清德臉書被洗爆

信義割喉男被分手自認「人財兩失」　埋伏狠殺女公關

獨／高雄5口墜谷慘況曝　疑17歲女「頭部只剩下巴」

台灣關稅20％　謝寒冰一句話總結

白宮：對等關稅未達成協議者午夜前通知

台灣關稅20%！３行業海嘯第一排　法人：台股短期衝擊可控

更多

最夯影音

更多

【悲憤不已】女公關被割喉亡！　妹妹怒嗆台灣政府：殺人沒有死刑

【抹布會動？】黑貴賓趴桌不動　阿北隨手擦→下秒嚇爛狂拍胸！

【人設全崩】家寧爆生日前抓姦Andy：315房間細數玫瑰！

【高雄1家5口墜谷】南橫路坍空拍畫面曝！特搜垂降56樓深找到遺體

【墜谷瞬間曝】南橫公路突坍方！一家五口慘摔9公尺深谷

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面