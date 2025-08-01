獨／1家5口墜谷！17歲少女率先尋獲關鍵曝　弟狂打電話掌握定位

▲救難人員在1日仍持續進行搜救工作。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、陳宏瑞／高雄報導

南橫公路7月30日發生墜谷意外！李姓男子載著吳姓妻子和3名子女行經山區不慎遇到道路坍塌，連人帶車墜谷，目前已確認2人罹難、3人下落不明；據了解，17歲潘姓少女的生父在意外發生後，就要求留在家中逃過一劫的14歲潘姓少年，不斷打電話給墜谷的姊姊和媽媽，但已經無人接聽，其中，潘姓少女的手機訊號更是一直停留在固定地點沒有移動過，家屬立即將手機定位資訊提供給搜救人員，因此率先尋獲潘姓少女，但已不幸罹難。

據了解，由於剛滿月的女兒生病，李姓男子30日晚間載著吳姓妻子及3名子女下山就醫，因車輛座位有限，14歲潘姓繼子留在山上照顧祖父，未與繼父和生母同行。不料，一家5口返家途中，行經台20線南橫公路81.1公里處，遇上連日豪雨導致路基掏空，整車墜入山谷。

▲潘姓少女的生父。（圖／記者陳宏瑞攝）

目前搜救行動已邁入第三天。當地消防及救難隊伍成立前進指揮所，今早又傳出搜救隊伍在山谷中尋獲一隻腳掌與一塊不明屍塊，現在又發現疑似車體，將全面開挖，目前已確認2人罹難、3人下落不明。

檢、警今天在市立殯儀館進行相驗，17歲的潘姓少女的生父也到場認屍，警方並採集潘父的DNA進行比對，據透露，17歲潘姓少女的生父在接到意外發生後，就要求留在家中逃過一劫的14歲潘姓少年，不斷打電話給墜谷的姊姊和媽媽，雖然有撥通，但已經無人接聽。

而潘姓少女的手機訊號更是一直停留在固定地點沒有移動過，家屬將手機定位資訊提供給搜救人員後，才順利第一個尋獲罹難的潘姓少女；至於母親的部分，可能因為被埋的位置太深，搜救人員一直無法取得定位資料。