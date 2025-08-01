　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／1家5口墜谷！17歲少女率先尋獲關鍵曝　弟狂打電話掌握定位

▲搜救人員在1日進行第三天的人命搜救 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲救難人員在1日仍持續進行搜救工作。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、陳宏瑞／高雄報導

南橫公路7月30日發生墜谷意外！李姓男子載著吳姓妻子和3名子女行經山區不慎遇到道路坍塌，連人帶車墜谷，目前已確認2人罹難、3人下落不明；據了解，17歲潘姓少女的生父在意外發生後，就要求留在家中逃過一劫的14歲潘姓少年，不斷打電話給墜谷的姊姊和媽媽，但已經無人接聽，其中，潘姓少女的手機訊號更是一直停留在固定地點沒有移動過，家屬立即將手機定位資訊提供給搜救人員，因此率先尋獲潘姓少女，但已不幸罹難。

據了解，由於剛滿月的女兒生病，李姓男子30日晚間載著吳姓妻子及3名子女下山就醫，因車輛座位有限，14歲潘姓繼子留在山上照顧祖父，未與繼父和生母同行。不料，一家5口返家途中，行經台20線南橫公路81.1公里處，遇上連日豪雨導致路基掏空，整車墜入山谷。

▲吳妻的潘姓前夫。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲潘姓少女的生父。（圖／記者陳宏瑞攝）

目前搜救行動已邁入第三天。當地消防及救難隊伍成立前進指揮所，今早又傳出搜救隊伍在山谷中尋獲一隻腳掌與一塊不明屍塊，現在又發現疑似車體，將全面開挖，目前已確認2人罹難、3人下落不明。

檢、警今天在市立殯儀館進行相驗，17歲的潘姓少女的生父也到場認屍，警方並採集潘父的DNA進行比對，據透露，17歲潘姓少女的生父在接到意外發生後，就要求留在家中逃過一劫的14歲潘姓少年，不斷打電話給墜谷的姊姊和媽媽，雖然有撥通，但已經無人接聽。

而潘姓少女的手機訊號更是一直停留在固定地點沒有移動過，家屬將手機定位資訊提供給搜救人員後，才順利第一個尋獲罹難的潘姓少女；至於母親的部分，可能因為被埋的位置太深，搜救人員一直無法取得定位資料。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
573 3 0336 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／鄧佳華獄中最關心「簡簡好不好」　不知被分手
知名火鍋宣布歇業　全台分店都收了
快訊／台電工程人員疑觸電「掛電線桿上」！無呼吸心跳
高雄豪雨炸不停！南橫公路空拍慘況曝光
民進黨粉專大酸「藍白忙著反罷」　網友洗版狂轟：你們不要大罷免
快訊／5地區明天雨量達停班課標準
打臉割頸男人財兩失！女公關妹悲怒：判死也就1槍瞬間
快訊／賴清德、蕭美琴、卓榮泰分別捐1個月薪
一家5口墜谷「14歲兒獨活」！陳其邁慰問輕拍承諾：全力協助
太有愛！江蕙宣布「捐1000萬」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／直擊南橫墜谷挨酸沒救援　送水男身分曝光親回：心安卻遺憾

「借我抱一下」房東代理人車內伸狼爪　女房客崩潰住院一週

快訊／台電工程人員疑觸電「掛電線桿上」！　無呼吸心跳送醫搶救中

高雄豪雨炸不停！南橫公路空拍慘況曝光　寶來二號橋驚見40m缺口

霧峰驚傳毒蛇入侵咬狗2死3傷　在地人一原因超怒：出門帶鐵棍

BMW掛假牌上國道！拒檢催油門狂逃　暴衝飛越馬路衝進水塘畫面曝

快訊／士林商辦工地7人中毒　疑因「環氧樹脂」1人命危插管

打臉割頸男人財兩失！女公關妹陪同解剖　悲怒：判死也就1槍瞬間

一家五口墜谷「14歲兒獨活」！陳其邁慰問輕拍承諾：全力協助

涉當詐團內鬼還暗助洗錢！女律師不服遭羈押禁見　抗告成功翻盤

【悲憤不已】女公關被割喉亡！　妹妹怒嗆台灣政府：殺人沒有死刑

【抹布會動？】黑貴賓趴桌不動　阿北隨手擦→下秒嚇爛狂拍胸！

【人設全崩】家寧爆生日前抓姦Andy：315房間細數玫瑰！

【高雄1家5口墜谷】南橫路坍空拍畫面曝！特搜垂降56樓深找到遺體

【墜谷瞬間曝】南橫公路突坍方！一家五口慘摔9公尺深谷

黑貴賓趴桌像塊濕抹布　阿北擦手被嚇爛猛拍胸

台中暴雨馬路變河流！ 駕駛們無奈水上開車

朱孝天喊：希望趕快統一　覺得「台灣就是一個省」

【恐怖激流】彰化暴雨狂炸！6車被沖進排水溝

【魔性小尾巴】主人：為什麼貓咪吃飯一直比讚？

獨／直擊南橫墜谷挨酸沒救援　送水男身分曝光親回：心安卻遺憾

「借我抱一下」房東代理人車內伸狼爪　女房客崩潰住院一週

快訊／台電工程人員疑觸電「掛電線桿上」！　無呼吸心跳送醫搶救中

高雄豪雨炸不停！南橫公路空拍慘況曝光　寶來二號橋驚見40m缺口

霧峰驚傳毒蛇入侵咬狗2死3傷　在地人一原因超怒：出門帶鐵棍

BMW掛假牌上國道！拒檢催油門狂逃　暴衝飛越馬路衝進水塘畫面曝

快訊／士林商辦工地7人中毒　疑因「環氧樹脂」1人命危插管

打臉割頸男人財兩失！女公關妹陪同解剖　悲怒：判死也就1槍瞬間

一家五口墜谷「14歲兒獨活」！陳其邁慰問輕拍承諾：全力協助

涉當詐團內鬼還暗助洗錢！女律師不服遭羈押禁見　抗告成功翻盤

刷進7分半內！BMW M3 CS Touring奪「紐柏林最速旅行車」寶座

獨／直擊南橫墜谷挨酸沒救援　送水男身分曝光親回：心安卻遺憾

歐線與美東運價下跌、美西月中有望調升　SCFI下跌2.63%　

「解放軍宋慧喬」曾被質疑會飛嗎？　她超狂實力「手撕」花瓶標籤

疑老公偷吃　人妻咖啡廳內「怒斬夫命根」！女婿竟是共犯

妮可基嫚58歲狀態好到封神！82飲食法、精華油泡澡養出無懈可擊的美貌

「信義割喉案」家屬怒喊：台灣殺人沒死刑！　白冰冰力挺反廢死：人權都站壞人那

「借我抱一下」房東代理人車內伸狼爪　女房客崩潰住院一週

上班又要育兒快崩潰　二寶媽訓練AI變「最強神隊友」幫忙養小孩

Jisoo學院風性感天花板！TOMMY HILFIGER訂製兩套戰袍閃爆全場

【割喉案時間軸曝】兇嫌一身血逃宜蘭外公嚇傻！ 她有保護令仍慘死...QQ

社會熱門新聞

新莊箱屍逆倫！鄰曝一家人背景：常吵架

快訊／新莊箱屍案指紋比對結果曝光！　29歲男跟死者「父子關係」

即／黃呂錦茹開庭20分鐘後　改口認罪了！

一家5口南橫墜谷亡！14歲兒獨活崩潰：媽媽騙我

信義割喉男被分手自認「人財兩失」　埋伏狠殺女公關

獨／高雄5口墜谷慘況曝　疑17歲女「頭部只剩下巴」

新莊箱屍案突破！29歲男現身巷口棄屍路線曝

19年懸案終於破解！慢跑女被「套住頭」侵犯　噁男抓到了

1家5口南橫墜谷　送水司機還原恐怖過程

新北腐爛箱屍　警方突襲逮捕1男

劉柏葳外公喊冤！根本沒讓外孫進家門

即／桃園物流倉儲爆嚴重火警

南橫17歲少女墜谷罹難　生父悲痛認屍　

剴剴媽被通緝落網　可怕黑歷史曝光！

更多熱門

相關新聞

獨／直擊南橫墜谷挨酸沒救援　送水男親回：心安卻遺憾

獨／直擊南橫墜谷挨酸沒救援　送水男親回：心安卻遺憾

南橫公路7月30日發生墜谷意外！一名李姓男子載著吳姓妻子和3名子女行經山區不慎遇到道路坍塌，連人帶車墜谷，目前已確認2人罹難、3人下落不明；意外發生當下，被李男攔車求助、報警救援的蔡姓男子，本身從事原鄉的送水工作，他家住屏東潮州，每次上山都必須開8小時為原鄉部落送乾淨的礦泉水，他表示，對於網路上有人說他沒幫忙救援並不在意，自己「很心安，但有點遺憾」。

一家五口墜谷「14歲兒獨活」！陳其邁慰問輕拍承諾

一家五口墜谷「14歲兒獨活」！陳其邁慰問輕拍承諾

南橫17歲少女墜谷罹難　生父悲痛認屍　

南橫17歲少女墜谷罹難　生父悲痛認屍　

1家5口南橫墜谷　送水司機還原恐怖過程

1家5口南橫墜谷　送水司機還原恐怖過程

五口亡命南橫深谷！生前歡樂聚會畫面曝

五口亡命南橫深谷！生前歡樂聚會畫面曝

關鍵字：

一家五口墜谷少女尋獲原因曝光

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普宣布：台灣稅率20％

新莊箱屍逆倫！鄰曝一家人背景：常吵架

川普對等關稅8／1開徵　各國稅率一次看

快訊／新莊箱屍案指紋比對結果曝光！　29歲男跟死者「父子關係」

快訊／家寧開戰Andy！驚爆生日前「抓姦跟小三在床」　踢爆深情人設內幕

即／黃呂錦茹開庭20分鐘後　改口認罪了！

阿伯對前車下跪　結局暖獲18萬讚

即／台灣列中後段　各國最新稅率一次看

一家5口南橫墜谷亡！14歲兒獨活崩潰：媽媽騙我

台灣關稅20％　賴清德臉書被洗爆

信義割喉男被分手自認「人財兩失」　埋伏狠殺女公關

獨／高雄5口墜谷慘況曝　疑17歲女「頭部只剩下巴」

台灣關稅20％　謝寒冰一句話總結

白宮：對等關稅未達成協議者午夜前通知

台灣關稅20%！３行業海嘯第一排　法人：台股短期衝擊可控

更多

最夯影音

更多

【悲憤不已】女公關被割喉亡！　妹妹怒嗆台灣政府：殺人沒有死刑

【抹布會動？】黑貴賓趴桌不動　阿北隨手擦→下秒嚇爛狂拍胸！

【人設全崩】家寧爆生日前抓姦Andy：315房間細數玫瑰！

【高雄1家5口墜谷】南橫路坍空拍畫面曝！特搜垂降56樓深找到遺體

【墜谷瞬間曝】南橫公路突坍方！一家五口慘摔9公尺深谷

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面