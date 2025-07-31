劉男黑歷史曝！友人爆料是「豬肉店小開」　前前女友也遭施暴

▲劉姓男子對夜店女公關痛下殺手，友人也出面爆料指出，他是施暴女友慣犯。(圖／翻攝畫面)

圖文／CTWANT

北市信義區30日夜店女公關遭割喉！27歲的谷姓夜店女公關因與22歲的劉姓前男友發生感情糾紛，遭劉男埋伏割頸身亡。劉男30日晚間8時許，先在信安街租借iRent前往谷女上班必經的信義威秀A16停車場，埋伏等待谷女出現立即行兇殺人，朝谷女至少猛刺4刀後逃逸，火速將租來的車輛歸還後，穿著血衣騎著機車一路前往宜蘭五結的外公家躲藏，最終仍被警方逮捕到案。而劉男的友人也出面爆料，指出劉男是宜蘭的豬肉店小開，但家人沒有給他太多錢花，其對朋友和女友都超級吝嗇，更曾對前前女友施暴，並討要分手費。

據了解，22歲的劉男是宜蘭人，從小由外公外婆帶大。友人出面爆料表示，劉男是豬肉店小開，但對朋友和女友都超級吝嗇，先前曾在宜蘭交過一任女友，卻同樣對前前女友施暴，並討要分手費，儘管劉男是豬肉店小開，但其家人卻未給他太多的錢花，最終因遭到投資詐騙，才會北上求生。

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劉男30日晚間8時騎著機車前往信安街租借iRent，開著租來的車一路前往谷女上班必經的A16停車場內，在埋伏30分鐘後終於看到谷女現身，雙方因此爆發嚴重口角衝突，劉男一氣之下竟將谷女一路拖往樓梯間內，朝谷女的頸部、胸部與腹部至少猛刺4刀後逃逸。

劉男行兇完後，先是將租來的汽車火速歸還，再騎著機車行駛在北宜公路上，趁著天色昏暗將兇刀丟棄，並一路奔往外公家。而劉男抵達外公家時，還身穿血衣，讓開門的外公嚇壞，並準備讓劉男天亮後投案，不過還沒等到天亮，警方在案發3小時內就已火速抵達將劉男逮捕到案。

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