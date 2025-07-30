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變態男揪5女煞性侵凌虐前女友　現任逃7年落網...關鍵畫面曝罪行

▲桃園市陳姓男子今年2月在住家對女性朋友突性慾大發，毆打女子逼迫吞食不明藥物，2小時內連續性侵，女子怒告陳男加重性交罪，未料陳男隔日突然死亡，桃檢26日偵結不起訴處分。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲黃姓男子帶5名女子對前女友凌虐施暴6小時，被依加重強制性交罪判刑確定。（示意圖／pxhere）

記者劉昌松／台北報導

台北黃姓男子2018年間因不滿前女友提分手，帶著5名女子上門質問，逼前女友下跪並承受眾人辱罵、棍棒毆打、亂剪頭髮，還拿膠條性侵，黃男已被法院依加重強制性交等罪判刑9年2月確定，黃男當時的女友「白白」也被同夥錄下參與施暴，卻因身分不明而未到案，直到日前檢警將在酒店工作的白白緝捕到案，台北地檢署30日將白白也提起公訴。

黃姓男子因不滿前女友和乾妹有金錢糾紛，又在外說新女友的壞話，2018年2月12日凌晨3多，尾隨外送員，闖入前女友居住的套房，1開始黃男和陳姓、劉姓等3名體態女子圍住瘦弱的被害人，隨手拿起鐵棒、椅子、拖鞋揮打，還拿起煙灰缸猛砸。

黃男喝斥「叫她把衣服脫下來」，揚言要帶前女友去從事八大行業，逼著前女友下跪認錯，後來為了買剪刀外出，順便去接新女友「白白」回來，看著前女友的長髮被剪得像狗啃一樣，再持塑膠條插入下體侵犯，直到當天上午上午8、9點，眾人打累了離開，被害人拖著傷痕累累的身軀，到路邊打公用電話向父親求救，但回到家經常一個人關在房內，絕口未提受虐一事。

▲擔任功德會王姓總幹事遭邱姓安置人指控，曾利用拿藥機會載另一安置人到摩鐵性侵得逞，因被害人始終未出面，王男也否認指控，桃檢25日偵結以不起訴處分。示意圖（圖／免費圖庫pxhere）

▲被害人一度封閉自己，絕口不提受虐經過。（示意圖／pxhere）

直到2個月後，被害人因為和黃男共同涉嫌另起毀損案遭傳喚出庭，被害人不想再跟黃男有任何牽扯，說出受虐過程並提告，法院審理後，根據同夥們錄下施暴過程的錄影，認定黃男犯下私行拘禁、傷害、加重強制性交，手段兇殘，將黃男判刑9年2月，3名涉案女子分別判刑4年2月到4年6月。

另外黃男和同夥表示不知道當時在場的「白白」以及「林莉茹」身分，也沒有聯繫方式，檢警後來才比對出「白白」的真實身分是1名從事八大行業的林姓女子，但因屢傳不到，直到2025年初才將林女緝捕歸案，林女卻稱自己交往很多男朋友，不記得黃男是誰，辦案人員秀出施暴錄影，林女才坦承畫面中揮舞塑膠條，持棍棒朝向被害人的「白白」就是她，至於「林莉茹」下落仍待追查。

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