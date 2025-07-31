內閣將改組？　卓榮泰：朝野溝通方式及人事須做回應民意的調整

▲行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

大罷免首波投票結束，罷免方慘敗收場。行政院長卓榮泰今（31日）在院會中表示，從投票結果，看到國人期待的是要維持現有政治機制與生態；他也提到，對政府來說，「未來必須要針對國家財政結構各項施政優先的順序，朝野溝通的方式以及人事上必須要做出更多明顯、具體、有效回應民意的調整」。

行政院發言人李慧芝轉述，院長卓榮泰在院會中提示指出，上星期六在中華民國憲法體制底下，完成了一項重大民主工程，看到很多公民團體展現他們對國家時事的關心，以及期待改變現狀的決心與力量。這是一場前所未有，非常成功的公民運動。

「然而，投票結果，看到國人期待的是要維持現有政治機制與生態。」卓榮泰說，這也對政府的若干政策有不同立場的思考，也展現另一種人民的力量。這兩股力量在之前或許有摩擦、有對立意見，但經過這場民主工程的投票後，迅速回復到社會的和諧，展現台灣是一個高度成熟的民主社會。

卓榮泰表示，對政府來說，未來必須要針對國家財政結構各項施政優先的順序，朝野溝通的方式以及人事上必須要做出更多明顯、具體、有效回應民意的調整，行政團隊目前最重要的工作有三，第一，中南部大雨之後災區的家園回覆工程；第二，對每關稅談判正進行到關鍵時刻；第三，對未來政治議題、朝野互動方式，要有效取得高度共識。