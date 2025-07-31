亮麗夜店女公關慘遭殺害　大學時期很拚！專題企劃獲全國第二名

▲亮麗夜店公關慘死停車場，谷女曾奪全國商管競賽第二名、準備司法考試。（圖／翻攝IG）

記者黃宥寧／台北報導

北市信義區A16威秀影城地下停車場昨（30）日晚間驚傳兇殺命案，27歲谷姓夜店公關遭前男友劉男持刀伏擊殺害。更令人鼻酸的是，她不僅外型亮麗，更曾在大學時期參加全國商務與管理實務專題競賽，以行銷企劃作品獲得第二名殊榮。

警方調查，谷女與劉男曾同居交往，分手後劉男持續糾纏，甚至曾因毆打遭提告並聲請保護令。沒想到，命案前一天房東才詢問租約續租事宜，隔日即發生悲劇。30日晚間8時40分，谷女騎電動腳踏車進入停車場準備上班，遭埋伏的劉男拖入樓梯間持刀猛砍，送醫搶救仍宣告不治。

▲谷女大學時期與同學參加的全國商管實務專題競賽獲得第二名。（圖／記者黃宥寧翻攝）

谷女出身高職商科，之後升學至北市某校企管系，對企業經營與法律領域始終抱有熱忱，大學期間曾投入司法書記官考試的準備，畢業後也短暫任職銀行。2019年，她與同學以「金品是金ㄟ！行銷計畫」行銷企劃作品參加全國商管實務專題競賽，當時共有7校、55隊角逐決賽，最終奪下第二名佳績，表現亮眼。

然而這樣一位才貌兼具的年輕女子，卻因情感糾紛殞落。命案消息傳出後，許多網友湧入谷女生前IG留言哀悼：「辛苦了，當個快樂的天使」、「一路好走」、「唉…還是遇到了，應該要找人陪同 RIP」、「最美的公關一路好走。」字字句句滿是惋惜，讓人鼻酸。