台南市府發海嘯警報！1m浪襲西南沿海　設警戒區域禁止出入

▲南市府發布海嘯警報並劃設警戒區域，限制或禁止人民進入，禁止船舶出海。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良、劉人豪／台南報導

俄羅斯遠東堪察加半島外海30日上午發生規模8.8的強震，中央氣象署初步研判，該地震所引發海嘯，預計於下午1時18分開始影響台灣。對此，台南市府於今天30日中午12時00分發布海嘯警報並劃設警戒區域，限制或禁止人民進入，禁止船舶出海。

中央氣象署於7月30日中午12時00分發布海嘯警報，俄羅斯堪察加半島東部規模8.7地震，預計於今天下午1時15分開始影響台灣沿海地區，其中西南沿海地區影響高度為0.3至1公尺，為此南市府發布海嘯警報並劃設警戒區域，限制或禁止人民進入，禁止船舶出海。

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黃偉哲市長要求市府團隊及沿海區公所嚴陣以待，加強海嘯應變工作，針對警戒區運用防空警報系統及里廣播系統配合發布海嘯警報發放及通知海嘯警報訊息，並呼籲沿海市民隨時注意中央氣象署最新訊息，加強海嘯防災準備，於必要時進行垂直避難。

消防局局長李明峯表示，面對海嘯可能帶來的災害，消防局除已要求沿海各消防分隊，加強勸離轄內沙灘、海濱及海岸線民眾，必要時通知義消與民間救難團體等救災人力與船艇，於災害發生第一時間立即因應處置，守護市民安全。