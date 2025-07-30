快訊／西南氣流北抬　10縣市豪大雨特報

▲竹節草颱風將登陸中國。（圖／翻攝easterlywave）



記者陳俊宏／台北報導

10縣市豪大雨特報！中央氣象署提醒，竹節草颱風預測將往浙江杭州灣一帶移動，預估使西南氣流北抬，中南部雨勢增加。

大豪雨特報：高雄市、屏東縣



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豪雨特報：嘉義市、嘉義縣、台南市



大雨特報：台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、台東縣

氣象署今天清晨發布「豪大雨特報」，西南氣流影響，易有短延時強降雨，今日高雄市、屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨，嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣有局部大雨或豪雨，中部、台東有局部大雨機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防淹水。

▲▼最新觀測圖。（圖／氣象署）



氣象署也發布「陸上強風特報」，西南氣流影響，今晨至周四晚上，綠島局部地區有平均風9級以上，或陣風11級以上發生的機率；蘭嶼、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、屏東縣、連江縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

氣象署說，今日西南氣流持續影響，各地天氣不穩定，苗栗以南、東南部易有短延時大雨發生，尤其雲林以南降雨明顯持續，局部有豪雨或豪雨等級以上降雨發生的機率；至於其他地區大多為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

氣象署指出，竹節草颱風預測未來將往浙江杭州灣一帶移動，預估使西南氣流北抬，中南部雨勢增加。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

氣象署表示，周四至周六西南風影響，水氣仍多，苗栗以南、東南部山區有短暫陣雨或雷雨，且南部降雨範圍較廣，中南部易有大雨或局部豪雨發生，而其他地區午後有局部短暫雷陣雨。

氣象署提到，周日至下周二西南風增強，易有短延時強降雨，苗栗以南有短暫陣雨或雷雨，並有大雨或豪雨機率，尤其南部降雨較持續明顯，而北部、東南部亦有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。