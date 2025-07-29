恐怖男追愛嗆「我隨時都要堵妳」　女教授嚇到聲請保護令

▲北部某大學教授遭恐怖追愛，胡姓男子課堂守候怒嗆「妳每堂課都是夢魘」還揚言貼黑資料、拉白布條。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃宥寧／台北報導

太可怕！台北市某大學新聞系一名兼任NCC鑑定人的女教授，遭胡姓男子頻繁到校守候、盯梢，當眾交錯示愛與辱罵，甚至嗆聲貼滿黑資料及校門口拉白布條，恐怖追愛行徑讓她心生畏懼，因此報警求助及聲請跟蹤騷擾保護令。士林地檢署偵結依違反《跟蹤騷擾防制法》等罪提起公訴。

年約50歲的胡男於去年11月18日首度現身該校新聞系大樓，未遇教授便留下訊息稱「想旁聽課程」。3日後，他闖入教授授課教室，當著全班學生與教授面嗆聲：「我要她給我個交代，她為什麼告我？她只要跟我吃個飯承認錯誤，就一筆勾銷。如果她要躲一生，我就看她怎麼躲，跑得了尼姑跑不了尼姑庵！」語帶挑釁與威脅。

胡男言詞中不時夾雜示愛與辱罵，除自稱曾「送花示好」未獲回應，還當眾怒斥「新聞系都快倒了，被這種爛教授」，並宣稱「男生追女生要天天站崗，站到她有一天愛上我」。甚至恐嚇：「妳每一堂課都是夢魘，我隨時都要堵妳！」

今年2月至3月，胡男仍多次出現在新聞系教室外或校園守候，並透過LINE轉告其他教授，揚言若教授繼續避不見面，就要「在布告欄貼滿黑資料」、「課堂外貼文」、「校門口拉白布條」，甚至稱「步步逼死她，她才覺悟！那是她自找的！」

女教授報警後，警方對胡男核發書面告誡；隨後她聲請跟蹤騷擾保護令，法院今年4月裁定准許，禁止胡男接近或騷擾，效期2年。然而胡男仍不知收斂，於5月23日再度現身教授任職學院辦公室，向秘書追問「今天她在哪上課？」再度違令尋人，警方獲報趕抵現場。

士林地檢署認為，胡男行為已嚴重影響教授日常生活與身心安全，依《跟蹤騷擾防制法》中的「實行跟蹤騷擾罪」及「違反保護令罪」提起公訴，並警告若再違令，最高可處3年以下有期徒刑或30萬元以下罰金。