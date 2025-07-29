分手瘋傳前女友性愛片　男大生超渣...竟辯「想確認有無外流」

▲男大生散布前女友性愛片遭警方搜索。（示意圖／Unsplash）

記者黃宥寧／台北報導

北部一名21歲周姓男大生與女友交往時曾合意拍攝性愛影片，但兩人分手後周竟將影片上傳Telegram群組，內容含女方臉部特徵與私密部位，造成二度傷害。女方報警提告，警方持搜索票查扣周男手機。士林地院審理後，認定其未經同意散布性影像，侵害隱私重大，依《個資法》非法利用個資罪判刑6月、併科罰金20萬元，並沒收iPhone 13，全案可易科罰金。

判決指出，周男與小美（化名）交往期間，雙方同意拍攝性行為影片留作私人紀錄。未料兩人分手後，周男於2023年6月間，兩度將這段影片上傳至Telegram群組「母狗XXX」及「雷X」，群組成員可直接觀看，行為已嚴重侵犯被害人隱私與身體自主權。

影片外流後，小美心情受到巨大衝擊並報警提告。北投分局接獲報案後，向士林地院聲請搜索票，搜索周男住所，查扣涉案的iPhone 13手機。經數位鑑識後確認周男曾傳送相關性影像截圖，並將其依妨害性隱私、散布猥褻物品及違反個資法罪嫌送辦。

周男一度辯稱，他是在聽聞有朋友告訴自己「性影像疑似外流」後，為確認是否遭他人散布，才將影片上傳群組「探詢狀況」，並非惡意散布。

法院審理認，周男的行為同時觸犯《刑法》319條之3「未經同意散布性影像罪」及《刑法》235條「散布猥褻物品罪」，但因屬想像競合犯，從一重依《個資法》第41條「非公務機關非法利用個資罪」處斷。

法官指出，周男未經同意散布性影像，對被害人造成重大心理創傷，且影片早已外流，事後雖申請下架，仍無法消弭傷害；加上雙方未達成和解，認有施以刑罰警惕之必要，未予緩刑，判刑6月並併科20萬元罰金，可易科罰金，每日折算1000元；涉案手機則依法沒收。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。

(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。