　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

分手瘋傳前女友性愛片　男大生超渣...竟辯「想確認有無外流」

▲▼女生發胖徵兆。（圖／Unsplash）

▲男大生散布前女友性愛片遭警方搜索。（示意圖／Unsplash）

記者黃宥寧／台北報導

北部一名21歲周姓男大生與女友交往時曾合意拍攝性愛影片，但兩人分手後周竟將影片上傳Telegram群組，內容含女方臉部特徵與私密部位，造成二度傷害。女方報警提告，警方持搜索票查扣周男手機。士林地院審理後，認定其未經同意散布性影像，侵害隱私重大，依《個資法》非法利用個資罪判刑6月、併科罰金20萬元，並沒收iPhone 13，全案可易科罰金。

判決指出，周男與小美（化名）交往期間，雙方同意拍攝性行為影片留作私人紀錄。未料兩人分手後，周男於2023年6月間，兩度將這段影片上傳至Telegram群組「母狗XXX」及「雷X」，群組成員可直接觀看，行為已嚴重侵犯被害人隱私與身體自主權。

影片外流後，小美心情受到巨大衝擊並報警提告。北投分局接獲報案後，向士林地院聲請搜索票，搜索周男住所，查扣涉案的iPhone 13手機。經數位鑑識後確認周男曾傳送相關性影像截圖，並將其依妨害性隱私、散布猥褻物品及違反個資法罪嫌送辦。

周男一度辯稱，他是在聽聞有朋友告訴自己「性影像疑似外流」後，為確認是否遭他人散布，才將影片上傳群組「探詢狀況」，並非惡意散布。

法院審理認，周男的行為同時觸犯《刑法》319條之3「未經同意散布性影像罪」及《刑法》235條「散布猥褻物品罪」，但因屬想像競合犯，從一重依《個資法》第41條「非公務機關非法利用個資罪」處斷。

法官指出，周男未經同意散布性影像，對被害人造成重大心理創傷，且影片早已外流，事後雖申請下架，仍無法消弭傷害；加上雙方未達成和解，認有施以刑罰警惕之必要，未予緩刑，判刑6月並併科20萬元罰金，可易科罰金，每日折算1000元；涉案手機則依法沒收。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
513 3 4625 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／警政署發布119名高階人令　黃明昭破天荒回任接掌警大校
高虹安挺過罷免！媒體人喊「不同意票的催票王」是他：很荒謬
快訊／否認「主動尋求」川習會　川普：是習近平邀請我
快訊／「帥哥射手」簡浩震撼退役　接任夢想家總教練
沒放假風向大轉！一早無風無雨　黃敏惠：氣象署預報精準
快訊／新莊行李箱打開驚見一具屍體
強降雨「並非消失、只是延後」　粉專示警：午後水氣將快速增多
新娘嫌婚紗被AV女優穿「三上悠亞發聲了」！
西南氣流明天最強！防豪雨等級以上降雨
歐漢聲二婚爆婚變　火速澄清：瞎說
傳普發1萬不提覆議　行政院：還在研議中

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／警政署發布119名高階人令　黃明昭破天荒回任接掌警大校長

淹水硬闖！台南貨車掀大浪沖破玻璃　店面毀了人受傷慘縫30針

台灣受刑人逃獄免鑿牆！　保外就醫超多空窗不設防

快訊／台中中山堂旁驚見男子陳屍水溝！同事驚：已請假3個月

車手狂領63萬現鈔「包包快滿出來」　轉頭驚見警察...嚇傻摸頭

快訊／新莊行李箱棄水溝飄臭味　打開驚見「垃圾袋包男屍已長蛆」

快訊／新莊工地1男子高處墜落無生命跡象　送醫搶救中

立委鄭正鈐向台中商界名媛周轉拒還　二審判還1357萬

渣男討債不成PO前女友裸照「我愛找網友開房」　害她電話被打爆

快訊／美光台中廠男員工觸摸機台遭480V電擊　雙手燒傷緊急送醫

【嘉義人怒惹！】淹到半台車泡在水裡 到公司才得知停班？

【台南後壁高中大淹水】水位淹過小腿！學生撐傘泡水苦中作樂

【暴雨轟炸嘉義太保】台積電工地慘淹成河！

【撞人後坐輪椅關心】74歲翁開賓士撞機車！由看護推輪椅探視騎士

江蕙高雄致敬林秋離　獻唱〈哭砂〉感動全場

【普發1萬現金】行政院最晚731覆議　國民黨一定否決

公開批孫儷「不是好演員」 陸男星遭炎上：飄出爹味

【嘉義水鄉澤國】農田道路「淹成一片汪洋」 嘉義人愣：車子變遊艇

【台灣女婿】韓國明洞龍鬚糖小哥回台辦婚禮

【濃煙滾滾】空襲轟爛「柬埔寨前詐騙園區」　泰軍po片嗆：炸炸炸！

快訊／警政署發布119名高階人令　黃明昭破天荒回任接掌警大校長

淹水硬闖！台南貨車掀大浪沖破玻璃　店面毀了人受傷慘縫30針

台灣受刑人逃獄免鑿牆！　保外就醫超多空窗不設防

快訊／台中中山堂旁驚見男子陳屍水溝！同事驚：已請假3個月

車手狂領63萬現鈔「包包快滿出來」　轉頭驚見警察...嚇傻摸頭

快訊／新莊行李箱棄水溝飄臭味　打開驚見「垃圾袋包男屍已長蛆」

快訊／新莊工地1男子高處墜落無生命跡象　送醫搶救中

立委鄭正鈐向台中商界名媛周轉拒還　二審判還1357萬

渣男討債不成PO前女友裸照「我愛找網友開房」　害她電話被打爆

快訊／美光台中廠男員工觸摸機台遭480V電擊　雙手燒傷緊急送醫

華語教師勞權保障缺失　淪「免洗筷」工作全靠熱忱支撐

曹興誠才勸放下823！八炯突出國「我盡力了，台灣交給你們」　

泥水淹過車頂！北京洪災「已致30死」…習近平、李強發話了

大罷免後柯建銘應請辭總召？　綠委：人事是否調整都是可能答案

快訊／警政署發布119名高階人令　黃明昭破天荒回任接掌警大校長

每日步行顯著降低認知衰退風險！阿茲海默症高風險族群更要走

淹水硬闖！台南貨車掀大浪沖破玻璃　店面毀了人受傷慘縫30針

楊洋消失2年回歸螢光幕！曬黑「減7kg」帥臉變平凡…一現身超驚艷

Lulu「日本機場鬧烏龍」！友求海關救援 她哭臉認錯：下次不敢了

15歲罕病兒離世！　李宇柔淚訴「我承受不了」：我永遠愛他

【普發1萬現金】行政院最晚731覆議　國民黨一定否決

社會熱門新聞

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

台中水塔男屍生前留驚悚訊息！社區200戶掀恐慌

新竹監獄「重刑犯」逃亡沒通報　桃園2賣淫女被劫財色

渣警出賣網美女警性愛片　還劈腿騙砲多名女記者

重刑犯逃亡性侵2賣淫女　新竹監獄道歉提5點改進

苗栗台鐵傳死傷事故　區間車碰撞行人

凌威威遭「現行犯逮捕」！　雙手上銬殺人未遂移送

嘉義養豬場淹水2米！3500隻「剩不到100隻」

西門町一番賞藏籤被抓包　店家又關門了

即／新莊行李箱棄水溝飄臭味　打開驚見男屍

快訊／上班注意！　國1事故塞爆

北部女縮胃手術32hrs後猝死　網紅醫師說話了

台中爸虐死嬰　20歲媽目睹卻去打電動

人夫偷腥變身「柴柴」多次激戰小三　她嬌喊：不准呼呼叫

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

王小棣道歉了！　點名「這些立委」：讓你們被牽連

嘉義市不同調上班課！　今早狀況讓風向大逆轉

市犬棕棕爆棄養　高虹安：前市府送回動保所

人妻主播搭上新光醫院副院長！私密互動被直擊

快訊／大雷雨北移！　轟3縣市

少林寺掌門人酒店「脫衣服」爬到女人身上　精液保險套被拿走

黃國昌爆「全聯有做衣服？」決標87億比預算書高　顧立雄：呃...

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

歐弟二婚不到1年爆婚變　3原因鬧分居

《戲說》李宇柔15歲兒睡夢中驟逝！送醫搶救不治

建商連環倒、都更案也貸不到　產業大老憂崩盤

台中水塔男屍生前留驚悚訊息！社區200戶掀恐慌

新竹監獄「重刑犯」逃亡沒通報　桃園2賣淫女被劫財色

不熙娣班底捲「少林方丈情婦」風波　怒發律師函

女星拒絕告白遭集體施暴！多男圍毆「猛踹下半身」

更多

最夯影音

更多

【嘉義人怒惹！】淹到半台車泡在水裡 到公司才得知停班？

【台南後壁高中大淹水】水位淹過小腿！學生撐傘泡水苦中作樂

【暴雨轟炸嘉義太保】台積電工地慘淹成河！

【撞人後坐輪椅關心】74歲翁開賓士撞機車！由看護推輪椅探視騎士

江蕙高雄致敬林秋離　獻唱〈哭砂〉感動全場

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面