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桃園男販售遊戲幣欠稅428萬　只繳7萬就脫產！當庭被管收

▲曾姓男子拒繳稅金及罰款又進行脫產遭桃園分署聲請管收。（圖／執行署桃園分署提供）

▲曾姓男子拒繳稅金及罰款又進行脫產遭桃園分署聲請管收。（圖／執行署桃園分署提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市31歲曾姓男子在網路平台販售遊戲幣銷售額逾4000萬元，連同積欠營業稅及罰鍰共428萬元，卻僅繳納7萬餘元後即展開脫產行為，將名下房產、車輛及網路平台出金百萬餘元，法務部行政執行署桃園分署於是通知曾男到場，經行政執行官訊問後依法留置，再向臺灣桃園地方法院聲請管收，裁定獲准。

▲法院裁定獲准。（圖／執行署桃園分署提供）

▲桃園分署將曾男聲請管收，法院裁定獲准。（圖／執行署桃園分署提供）

財政部北區國稅局桃園分局查獲曾男在2022年7月至2023年8月間，未依規定辦妥稅籍登記，擅自在網路平台販售遊戲幣，該期間累計銷售額達4,047萬元，經移送機關核定應納稅額及裁處罰鍰計428萬元。

桃園分署受理執行後曾男僅7萬餘元就未再繳，經行政執行官深入追查發現，曾男在獲悉北區國桃園分局開始調查其在網路販售商品之情形後，旋即展開一連串的脫產行為，將其名下位於桃園區精華地段的房產贈與母親、名下車輛過戶給他人、在網路平台出金多筆款項累計達百萬元等等。

桃園分署於25日通知曾男到場說明，對於脫產行為，曾男辯稱係用於清償私人債務，然其並未提出任何佐證資料，而對於欠稅亦拒不提出具體清償計畫，行政執行官據此認定曾男有隱匿或處分應供強制執行財產之情事，依法向桃園地院聲請管收，經法官審理，認符合予以管收之要件，且有管收之必要，當庭裁定准予管收。
 

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