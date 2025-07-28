LIVE／今晚雨更猛！「大規模劇烈豪雨作業」啟動　氣象署最新說明

生活中心／台北報導

氣象署表示，台灣受附近低壓帶及西南風增強影響，今天至周三中南部地區有豪大雨，嘉義、雲林、台南有短延時大豪雨等劇烈天氣，累積雨量驚人，今晚起雨勢將更長更猛烈。因應天氣變化，氣象署啟動「較大規模或較劇烈豪雨作業」，下午3點半將說明最新天氣預報，《ETtoday新聞雲》將全程直播記者會。

氣象署啟動「較大規模或較劇烈豪雨作業」的標準，是在颱風警報期間以外，台澎金馬發生連續降雨，包含多縣市豪雨且有局部縣市達大豪雨、局部縣市單日超大豪雨且連日大豪雨、配合中央災害應變中心開設等3情況，且預測降雨仍將持續的情形下啟動。

氣象署預報指出，「竹節草」昨再增強為颱風，隨著其從台灣北部海面通過，西南風增強，今天至周三中南部地區都要慎防豪大雨，嘉義、雲林、台南有短延時大豪雨等劇烈天氣，累積雨量驚人，今晚起雨勢將更長更猛烈，北部地區也會有間歇性雨勢，預計要到周四才會趨緩。

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未來一周台灣附近低壓帶及西南風影響，中南部持續有顯著降雨。氣象署指出，今晚到周三西南風明顯增強，中南部有豪雨等級以上降雨，其他也有短延時強降雨等劇烈天氣。

至於柯羅莎颱風距離台灣約2300公里，未來偏北移動，對台灣無影響，但這樣的低壓帶維持在台灣附近，未來一周天氣都不穩定。

▲嘉義大雷雨狂炸，水上鄉台82線、嘉175線交流道淹水。（圖／記者翁伊森翻攝）