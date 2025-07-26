百張「追分成功」紀念票消失　台鐵報警急令「禁退票」查失蹤

▲台鐵發電報協尋追分成功車票並下令禁止退票。（圖／讀者提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵追分站到成功站車票具吉祥寓意，相當受到歡迎，不過近來卻傳出台鐵印製的「追分成功」名片式紀念車票，竟然有100張消失不見，讓台鐵本周緊急對全台車站發出電報協尋，並下令若有旅客持遺失車票辦理退票皆不可辦理。台鐵公司證實確實短少百張車票，已報警處理。

追分站和成功站是台鐵在台中市的兩個車站，因為兩個站名合起來有「追分成功」吉祥寓意，常被用來祝福考生金榜題名、考試順利，因「追分」發音也近似「追婚」，也有情侶將其視為求婚的護身符，成為考生和情侶最愛購買和收藏的幸運小物。

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此外，台灣今年與西班牙爭奪最後一張2026世界棒球經典賽門票時，中華職棒後勤團隊更準備了「台鐵追分-成功」車票吊飾贈給球員，果真助攻中華隊追分成功，被封為「台版無敵星星」。

▲台鐵曾趕製追分成功車票助攻中華隊奪下世界棒球經典賽門票。（圖／台鐵公司提供）

不過近來卻傳出台鐵印製的「追分成功」名片式車票中有100張失蹤了，台鐵7月23日更對全台車站發出電報，公告遺失百張的票號請各車站協尋，電報更要求，若有旅客持遺失票號的車票到車站窗口辦理退票，不予以退票。

對此，台鐵公司說明，該案係台鐵公司印製名片式車票後，於發貨包裝清點數量時發現短少1捆計100張追分往成功的車票，為避免車票外流，爰請各車站協尋並勿受理乘車及退票。

台鐵公司強調，針對車票遺失已報警處理，除請各車站協尋外，亦於印票處所再仔細清查盤點，另相關失職人員也將辦理行政懲處。