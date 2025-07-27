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銀樓千萬金飾遭洪水沖走！陸村民竟「帶探測儀」尋寶

▲▼銀樓金飾被洪水沖走！陸村民竟「帶探測儀」尋寶。（圖／翻攝微博）

▲村民帶探測儀尋找被沖走的金飾。（圖／翻攝微博）

文／香港01

7月25日，陜西吳起縣遭暴雨襲擊，縣城北洛河水勢上漲，洪水湧入街道，位於北洛河附近的金店有金銀首飾被沖走。店員介紹，門店有近20公斤金銀首飾被沖走，價值上千萬元。洪水退去後，有人帶金屬探測儀在金店附近撿首飾。若撿到金飾的人主動歸還，店方願意支付一定比例的酬金。

《極目新聞》報道，金銀首飾被洪水沖走的「老鳳祥銀樓」金店位於吳起縣北洛河洛濱路旁碧桂園翡翠公館小區門口。7月26日，該店老闆葉先生稱，其在吳起縣有3間金店，涉事的門店擺有手鐲、頸鏈、耳環、吊墜等金首飾，還有鑽戒、玉器、銀首飾等。由於夜間有人住店值守，平常下班前，金銀首飾未收納集中存放，仍擺放在櫃台。

7月25日上午8時許，員工到店準備開門營業，因洪水突襲須緊急撤離，店內的金銀首飾 未有及時轉移。撤離時，河水還沒湧上街道，但很快便湧入店內，水深1米多，大門被洪水沖開。

▼泡在爛泥中的金飾。（圖／翻攝微博）

▲▼銀樓金飾被洪水沖走！陸村民竟「帶探測儀」尋寶。（圖／翻攝微博）

洪水退去後，葉先生發現店內的貨櫃及櫃內的金銀首飾被沖走，保險櫃也消失不見。他介紹，保險櫃內放有新貨、回收的舊料和現金。報警後，警方在店門口拉起警戒線，派人值守、管控現場，目前只尋回幾個貨櫃。據初步統計，店內近20公斤金銀首飾被沖走，按照最新金價，價值上千萬元，警方已做登記。

據介紹，洪水退去後，不少人聞訊趕來撿「黃金」，有居民疑似在淤泥中撿到金銀首飾，但無人主動歸還，還有人拿著金屬探測儀地毯式尋找。

店家表示，若有居民撿到老鳳祥的首飾，請主動歸還，店方願意支付一定比例的酬金，「比如，居民撿到一枚10克的金首飾，根據最新金價，我們願意拿出一定比例的錢款作為酬謝，降低損失」。若有居民撿到首飾後故意不歸還，店方將收集證據，依法追討。

▲▼銀樓金飾被洪水沖走！陸村民竟「帶探測儀」尋寶。（圖／翻攝微博）

吳起縣一權威部門官方人士表示，目前已安排市場監管局介入，了解財物受損情況。另已協調縣公安局介入調查，通過走訪排查、調取監控、查看目擊者拍攝的圖片、影片，盡可能地鎖定撿拾人員，勸導他們歸還，拒不歸還者，將依法追討，「商戶受災已經很嚴重了，不能趁火打劫」。

洛濱路上還有其他品牌的金店受災。有店家稱，當地每年都有洪災，但此前洪水從未湧入街道，更不會沖進店內，不知為何今年洪水這麽大。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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