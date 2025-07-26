分析／連當罷團側翼都辦不到　民意賞了執政黨重重一巴掌

▲全台大罷免行動全面挫敗。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

726大罷免投票首波落幕。此次罷團、民進黨一度被看好拿下12席，但最終大罷免大失敗，幾乎是2018年九合一大選團滅後的最重挫敗，第二階段31：0後，民進黨站上第一線，卻是失分連連，上到總統賴清德，黨秘書長林右昌、黨團總召柯建銘，卻是形式錯判、失言不斷，未能回應綠營支持者的期待，更虛耗罷團志工整年的努力，最終藍綠對決的結果，民意給了民進黨重重一巴掌，如何解決政治局勢內外交迫，人民想要的答案不是「鬥垮國民黨」、而是在野黨的強力監督下，想辦法推動國政。

此次罷免案緣起去年國會改革法案，從數10人在立法院外抗議後，之後野火燎原，一度有十萬青鳥上街頭的態勢，不滿民眾各自集結組織罷免運動，之後民進黨團總召柯建銘喊出大罷免，黨內多數人仍認為不成氣候、僅是紙上談兵，直到民團一路通過第一階段、第二階段31：0，當來自支持者、罷團的壓力出現後，才由祕書長林右昌下令全力相助公民團體。

然而，在第二階段31：0後，民進黨站上第一線，卻是失分連連，從風災的救災表現、總統賴清德十講、普發一萬現金議題的連連失言，都成為藍營鎖定的破口。在國民黨成功拉抬到藍綠對決局勢後，罷團難以招架，民進黨更是連連失分，最終迎來大罷免大失敗。

此次雙方都成功催出基本盤，然而，所有罷免區都是藍委當選的優勢區，回歸藍綠對決後，綠營全面潰敗。回顧整場運動，在柯建銘喊出全面性大罷免後，整場運動被定調抗中保台，確實激起深綠基本盤的動能，卻又沒有足夠的內容、論述去支撐，然而，在藍營優勢區中，這反而催出淺藍及中間選民的反對票。且選舉結果，已經證明選民顯然對無差別的「大罷免」完全不買單。

公民團體是大罷免活動的臉，罷免志工連署的苦功做的紮實、也承受很大壓力，但在論述上、組織上，確實不如國民黨綿密而紮實，即便罷團現場造勢十分熱烈，重複動員狀況卻相當嚴重，響應民眾也有不少來自非罷區，「基層熱」的錯覺也讓民進黨操盤者徹底誤判，喊出公民先行、當民團側翼時，卻又出工不出力、拿不出一套核心論述，最終全面潰敗。

回顧整場罷免行動，第二階段的31：0，公民團體確實取得斐然戰果，但民進黨投入後，卻未能回應支持者的期待，在論述上、組織上都相當貧弱，黨內政要上到總統賴清德、下到黨團總召柯建銘又是失言不斷，尤其是罷免戰的仇恨氛圍，情緒激動的基層也常有脫序行為，都一點點的削弱公民運動正當性，最終藍綠對決的結果，台灣人民給了民進黨重重一巴掌。

當民意給了民進黨重重一拳，綠營毫無疑問需要敗戰檢討，之後回歸國會，立委諸公們必須思考，如何當好國會少數的角色，國際有關稅議題、國內有各項內政需要推動，內外交迫都有議題需要應對，這件事情如何解答，民眾給民進黨的回應不是「鬥跨在野」、而是「做好內政」，在在野黨的強力監督下，想辦法推動國政。