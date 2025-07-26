駕駛躲繳610元停車費　結局倒賠1.1萬元

記者黃翊婷／台北報導

男子阿興（化名）去年12月間將一輛自用小客車停放在某停車場，隔日要離開時，他卻尾隨其他已繳費出場的車輛離開，躲避繳納610元停車費。台北地院法官表示，考量到阿興事後已補繳610元停車費，並賠償業者6000元，最終依犯以不正方法由收費設備得利罪，判處他罰金5000元，得易服勞役5日。

▲阿興離開停車場時，沒有繳納610元停車費。（示意圖／VCG，非本案事發地點。）

判決書中記載，阿興去年12月間將一輛自用小客車開進一處停車場停放，該停車場採用車牌辨識系統管制車輛進出，離開時必須等待系統感應，確認已繳納停車費柵欄才會升起，他卻在隔日離開停車場時，尾隨在已經繳費的其他車輛後面，趁著柵欄還未來得及放下之前駛離，以此方式規避繳納610元停車費。

後來業者發現此事，立刻向警方報告偵辦。雖然阿興在接受警詢時矢口否認上述犯行，但業者拿出停車場出口監視器錄影畫面為證，檢方認為此案證據明確，訊後依法將他起訴。

台北地院法官認為，阿興未透過正當途徑繳納停車費再離場，造成業者損失，行為確實不妥，考量到他已經改口坦承犯行，除了補繳610元停車費之外，還另外賠償6000元給業者，雙方達成和解，最終依犯以不正方法由收費設備得利罪，判處他罰金5000元，得易服勞役5日，全案仍可上訴。