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社會 社會焦點 保障人權

吃飯和鄰桌客對看一眼　衰男遭「短刀抵腹」嚇壞

記者黃翊婷／台北報導

A男去年4月間在台北市一間海產餐廳用餐，吃完準備離去時，與鄰桌的客人阿強（化名）對看一眼，阿強竟心生不滿，當場恫稱「看三小，讓你死（台語）」，一旁的友人甚至持刀上前抵住他的腹部。台北地院法官日前審理之後，依共同犯恐嚇危害安全罪，判處阿強拘役35日，得易科罰金3萬5000元。

▲桃園市林姓男子今年2月間在桃園市住處酒後遭人持水果刀刺殺腹部，剛好哥哥經過發現送醫救回一命，事後怒控同居女友涉案。（示意圖／視覺中國CFP）

▲阿強僅因A男與他對看一眼，竟亮刀恫嚇對方。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，A男去年4月間前往台北市一間海產餐廳用餐，用餐完畢準備離去時，因與鄰桌的阿強對看一眼，阿強竟心生不滿，當場恫稱「看三小，讓你死（台語）」，接著拿出一把未出鞘的短刀放在桌上；阿強的友人見狀不僅沒有制止，還站起來接過短刀，並將短刀抵在A男的腹部。

A男心生畏懼，立刻離開餐廳並向警方報案。警方到場之後，阿強和友人已經不見蹤影，短刀則被遺留在餐廳內，警方隨後調閱監視器畫面追查，很快便循線逮到阿強；友人目前則另行通緝中。

台北地院法官認為，阿強率然持未出鞘的短刀及言詞恫嚇A男，行為確實不妥當，考量到他終能坦承犯行，犯後態度尚可，最終依共同犯恐嚇危害安全罪，判處他拘役35日，得易科罰金3萬5000元，全案仍可上訴。

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