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美新墨西哥大學爆槍響　1死1傷犯嫌在逃

▲▼新墨西哥大學（University of New Mexico）官網發佈槍擊事件消息。（圖／翻攝新墨西哥大學（University of New Mexico）官網）

▲新墨西哥大學（University of New Mexico）官網發佈槍擊事件消息。（圖／翻攝新墨西哥大學（University of New Mexico）官網）

記者葉國吏／綜合報導

今天清晨，新墨西哥大學位於阿爾伯克基的主校區發生槍擊事件，導致一人死亡、一人受傷，校方已緊急關閉主校區並呼籲師生避難。警方初步研判，嫌疑人可能持有武器且仍在校園內，危險尚未解除。這起槍擊案再次突顯美國校園安全的隱憂，據CNN統計，這已是今年美國第33起校園槍擊事件，其中有19起發生在大學校園。

根據新墨西哥大學官網消息，槍擊案發生於今天凌晨3點左右，地點位於主校區的Casas del Rio學生宿舍。警方到場後發現兩人中彈，其中一人不幸身亡，另一人雖受傷但無生命危險。目前，校方已要求主校區內的師生就地避難，並提醒外界避免接近校區，以確保安全。

美國有線電視新聞網的報導指出，本次槍擊案的嫌疑人仍在逃，並可能攜帶武器。校方與警方合作，正全力展開調查，期望儘快掌握嫌疑人動向，避免事態擴大。這起事件不僅衝擊了校園社群，也讓全美對於校園安全的議題再次掀起討論。

根據CNN數據，今年美國校園槍擊案頻率驚人，至少已發生33起，其中14起涉及幼稚園至高中的K-12校園，19起則發生在大學校院。新墨西哥大學的悲劇令人心痛，警方呼籲民眾提供任何線索，協助早日逮捕嫌犯，讓校園重回平靜。

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