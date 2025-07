美新墨西哥大學爆槍響　1死1傷犯嫌在逃

▲新墨西哥大學(University of New Mexico)官網發佈槍擊事件消息。(圖/翻攝新墨西哥大學(University of New Mexico)官網)

記者葉國吏/綜合報導

今天清晨,新墨西哥大學位於阿爾伯克基的主校區發生槍擊事件,導致一人死亡、一人受傷,校方已緊急關閉主校區並呼籲師生避難。警方初步研判,嫌疑人可能持有武器且仍在校園內,危險尚未解除。這起槍擊案再次突顯美國校園安全的隱憂,據CNN統計,這已是今年美國第33起校園槍擊事件,其中有19起發生在大學校園。

根據新墨西哥大學官網消息,槍擊案發生於今天凌晨3點左右,地點位於主校區的Casas del Rio學生宿舍。警方到場後發現兩人中彈,其中一人不幸身亡,另一人雖受傷但無生命危險。目前,校方已要求主校區內的師生就地避難,並提醒外界避免接近校區,以確保安全。

美國有線電視新聞網的報導指出,本次槍擊案的嫌疑人仍在逃,並可能攜帶武器。校方與警方合作,正全力展開調查,期望儘快掌握嫌疑人動向,避免事態擴大。這起事件不僅衝擊了校園社群,也讓全美對於校園安全的議題再次掀起討論。

根據CNN數據,今年美國校園槍擊案頻率驚人,至少已發生33起,其中14起涉及幼稚園至高中的K-12校園,19起則發生在大學校院。新墨西哥大學的悲劇令人心痛,警方呼籲民眾提供任何線索,協助早日逮捕嫌犯,讓校園重回平靜。