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「台灣至少該有一座核電廠」　美海軍少將：防共軍切斷能源

▲▼中共解放軍自4日12時開始，在台灣周邊6個海域、空域進行為期3天的軍演。（圖／CFP）

▲共軍經常派遣戰機越界，或在台灣周邊軍演，展示武力、恫嚇台灣。（圖／CFP）

 記者吳美依／綜合報導

美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）23日舉行「與台灣同一陣線：反制中國政治戰」聽證會，海軍少將史都德曼（Mike Studeman）指出，台灣需要實現能源多元化，他肯定台灣邁向綠能所做出的努力，但也認為台灣還需要一座核電廠，在危機時刻避免被中共切斷能源。

史都德曼是美國印太平洋司令部（USINDOPACOM）情報局局長，曾任美國海軍情報局（ONI）指揮官，也曾以現役二星將領身分訪台。他被問及台灣能源問題時說，「他們必須走向綠能，以利能源來源多元化。」

史都德曼指出，台灣對於液態天然氣的依賴，可能成為被中國鎖定的弱點，因此多元化非常重要，「我贊同他們在太陽能與風力發電方面採取的措施，也認為他們必須擁有至少一座核電廠，才能夠保持運作。我認為，他們需要考慮其他彈性方法，不讓中共輕易切斷流往台灣的能源供應。」

史都德曼指出，中國不會跟賴清德合作，因為賴清德經常公開談論台灣是一個主權國家，「他是他們所能想像到最糟糕的政治領袖。」北京認為「他們應該遭受懲罰，不只讓領導層在防衛台灣方面顯得無能或效率低落，也要懲罰那些讓他（賴清德）掌權的選民。」

作為懲罰的一部分，北京正在對台灣進行壓力測試，試圖讓台灣軍隊筋疲力竭，例如「包圍台灣，讓他們知道自己會被封鎖，沒有任何救援的可能性」，透過心理戰術向台灣表示「沒有援兵」。

與此同時，北京也在「改變並且馴化台灣」，藉由動員更多軍隊日益頻繁推進，讓台灣降低戒心，以利北京在未來潛在的軍事行動中，掌握更多突襲優勢。正如美國印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）所說，「這也是一個演練的機會，讓他們在真正的戰時作戰區練習。」

聽證會與會者還有提出中共企圖掌握台灣總統維安資訊的前中央情報局（CIA）分析師孟沛德（Peter Mattis）、南加州大學（USC）政治學與國際關係助理教授黃韻琪（Audrye Wong），台灣立法委員范雲則是視訊與會。

 
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