知名紅茶店「腸桿菌科超標30倍」！疑茶桶沒蓋染菌...挨罰3萬

▲北投紅茶新莊四維店自製飲品「北投紅茶」初檢、複檢均檢出「腸桿菌科」超標，甚至複檢還超過標準值30倍。（新北衛生局提供）

圖文／鏡週刊

新北市衛生局今（22日）公布夏季飲冰品專案抽驗結果，唯一不合格飲品「北投紅茶」出自北投紅茶新莊四維分店，複驗後腸桿菌科仍超標，維生局依《食安法》開罰，並將該店列入重點觀察對象不定期抽驗查核。

手搖杯及冰品隨夏季到來進入消費旺季，新北衛生局為替消費者把關食安，執行夏季飲冰品專案，抽驗食用冰塊、即時調製飲料（手搖杯）、鮮榨蔬果汁及各式冰品食品（如冰沙、剉冰、冰棒等）檢驗衛生標準，項目包含腸桿菌科、沙門氏菌、大腸桿菌及病原性大腸桿菌（O157:H7）等指標性病原菌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲衛生局前往店家稽查。（新北衛生局提供）

本次專案共抽驗61件產品，僅有1件手搖杯不合格。新北衛生局說明，不合規飲品為「四維一一七紅茶店（北投紅茶新莊四維店）」自製的「北投紅茶」，但經衛生局限期改善複驗後，仍檢出腸桿菌科超標（300 CFU/mL，標準為10 CFU/mL）。

衛生局依《食安法》第17條及第48條第8款規定，對業者開罰3萬元罰鍰，並列入重點查核對象，將不定期追蹤抽驗及查核。

新北衛生局指出，北投紅茶新莊四維店的北投紅茶腸桿菌科超標，可能因飲品製作過程中人員衛生不佳或操作不當、飲品保存不當或器具不潔，導致飲品受細菌污染及增生。新北衛生局食品藥物管理科科長楊舒秦研判，店家可能在煮完紅茶等待放涼期間，茶桶沒有加蓋，才會造成細菌污染。



更多鏡週刊報導

支持者「罷免通知撕兩半」疑726不投票 葉元之收祝福：差點昏倒

複利驚人！他28歲存到130萬 每月丟1萬買5檔ETF配置曝光

他每天WFH月薪30萬卻想辭職 po文引眾網友吐槽