娶越南嫩妻當地宴客...返台竟強逼性侵遭判刑　未婚妻也跑了

▲台中一名男子在越南跟妻子辦婚宴，回台被妻子控強迫性交，遭判刑。（示意圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

台中市一名A男娶了一名24歲越南籍女子，並在越南當地完婚，但在我國境內並未登記，僅為未婚男女朋友。2人返台生活後，A男卻強逼未婚妻性交，甚至踹門扯衣，被未婚妻驗傷提告。台中法院審酌A男未克制情慾犯案，有想賠償未婚妻，但已經無法聯絡上，判處有期徒刑2年、緩刑5年。

檢警追查，A男與24歲越南籍女子已經在越南辦理婚宴，但是在我國境內並未登記結婚，依法律雙方在台灣僅為未婚男女朋友。不過，2人返台後同居台中市潭子區，去年8月某日，A男不顧未婚妻意願，指侵未婚妻，隔日一早發現未婚妻反鎖房門，又踹門闖入，扯壞未婚妻衣物，欲強制性交，經未婚妻反抗才未得逞。未婚妻事後驗傷、到警局提告，A男被依強制性交、強制性交未遂等罪移送起訴。

台中地院認為，A男不顧自己是同居未婚男友，未克制情慾，對未婚妻進行本案犯行，審酌無前科，雙方已經在越南辦理婚宴，僅在我國尚未登記結婚，坦承犯行，表達願意跟告訴人和解並賠償，但無從聯絡未婚妻，地院認為雙方不能和解或調解，並不能歸責於A男。

地院審酌，欠缺法治觀念及尊重他人性自主決定權之意識，但雙方為未婚男女朋友，生活仍可能有交集等情，依強制性交罪判處1年8月、強制性交未遂判處1年，應執行2年，緩刑5年，並於保護管束期間禁止對未婚妻有不法侵害，並支付公庫6萬元以及進行義務勞務等。