高一遭學長摸胸腿噁問「舒服嗎？」　她忍8年崩潰揭惡行

▲女大生在高一時，被高三學長在圖書館伸狼爪襲胸摸腿。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

女大生小莉（化名）在8年前還是高一新生時，竟被高三學長在圖書館強摸大腿、胸部，甚至噁問：「這樣舒服嗎？」她嚇到腦袋空白，隱忍多年不敢聲張，直到大學心理諮商時崩潰吐露往事，全案才曝光，橋頭地院審理後，依強制猥褻罪判狼學長1年2月徒刑。

判決指出，2015年9月至2016年6月間，當時年僅15歲的小莉就讀高一，某天在學校圖書館整理書籍時，遭高三學長搭訕，學長先是假裝親切打招呼，隨後竟要求她「坐我大腿」，接著從後方強行撫摸她的胸部及下體，還猥褻地問：「舒服嗎？」整個過程長達5至7分鐘，小莉嚇到不知所措，事後僅向學長友人傾訴，因害怕未正式舉報。

這段陰影伴隨她高中畢業，直到2023年她上大學後申請心理諮商，才痛哭說出當年的遭遇，心理師驚覺此事從未被通報，立即依《性侵害犯罪防治法》通報社會局，並轉交警方偵辦，儘管小莉起初不願提告，但警方根據當年目擊學長們的證詞，還原事發經過，她才點頭願意追究。

法院審理時，學長辯稱完全不認識小莉，也質疑證人的證詞不一致，但多名學長證實，小莉當年事後曾與加害者對質，並質問「你有摸我胸部和下體嗎？」證詞一致，法官認定狼學長犯行明確，由於他始終否認犯行，也未與小莉和解，橋頭地院依強制猥褻罪判處他1年2月徒刑，全案可上訴。