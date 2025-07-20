獨／10年405件違反學倫檢舉案　論文抄襲最多「最重停權10年以上」

▲台師大爆發違反學倫事件。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台師大女足隊爆出「抽血換學分」醜聞，更涉及國科會精準運動科學補助案。根據國科會統計，過去10年總計接獲405件違反學術倫理檢舉案，平均一年40件，審議確認違反學倫達102件，等於每4件就有1件成立，其中違反學倫樣態最多為論文抄襲，其次為造假、變造，甚至還有「代寫」被發現，懲處最嚴重是停權3至10年以上共13人次。

台師大女足隊遭立委揭發，球員在非自願情況下成為教練周台英實驗抽血對象。此事引發政府震怒，不僅教育部對台師大與相關教師開罰，更擬撤銷周台英教練證及追究台師大校長疏失。國科會也啟動人體研究倫理調查與學術倫理調查。

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而根據國科會過去十年統計資料，從105年1月到今年4月，總計接獲405件學術倫理檢舉案，超過一半、248件是具名，還有90件是職權發現，最終不成案、未違反學倫共計265件，違反學倫為102件，38件仍在調查中，相當每4件檢舉案就有1件違反學倫。

▲▼國科會在過去10年共接獲405件違反學倫檢舉案，成案類型最多為抄襲。（圖／國科會提供）

根據國科會105年1月到今年4月統計資料，總計150人次違反學倫案中，樣態最多為論文抄襲42人次，其次為論文造假28人次，還有變造研究資料或數據16人次、自我抄襲12人次，甚至還有2人次是由他人代寫。另有47人次是其他類別，例如以相同內容的研究計畫重複提出申請、發表論文與學術期刊論文列名常規顯不相符（不當列名）、計畫主持人督導不周、第一或通訊作者未善盡監督之責等。

國科會補充說明，102件違反學倫成立案件數與150人次違反倫數字有落差，主因是案件數以收件年度統計，不是以處分年度統計，且同一案件可能涉及多人。

對於上述150人次違反學倫，國科會也祭出懲處，處分最多是停權1至2年共69人次，被處分者不得申請國科會研究計畫，其次為書面告誡49人次，追回補助費用、獎勵（費）、獎金或獎勵金則是18人次，另有13人次為停權3至10年以上，以及1人次是撤銷獎項。

這次台師大女足隊事件，涉及國科會精準運動科學補助案，國科會也會啟動人體研究倫理調查與學術倫理調查。國科會主委吳誠文也已經嚴重譴責利用學生進行不當研究行為，可能追繳相關研究經費，也可能對台師大停權。

▲國科會違反學倫案成立後，處罰最多是停權1至2年。（圖／國科會提供）