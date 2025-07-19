大暑6禁忌別踩雷！這些星座生肖恐「事事不順」

▲即將進入盛夏，天氣越來越炎熱。（圖／資料照／記者黃克翔攝）



記者楊庭蒝／綜合報導

下週二（22日）即將迎來二十四節氣中的「大暑」，這是全年氣溫最高、陽氣最旺盛的時節。清水孟國際塔羅專家小孟老師指出，大暑期間有多項傳統禁忌需要注意，尤其屬狗生肖及牡羊座、水瓶座民眾應格外謹慎。

民間流傳「大暑熱不透，大水風颱到」的說法，意思是若大暑節氣不夠炎熱，反而容易帶來豪雨和颱風等災害。另一句諺語「大暑熱不透，收成就不夠」則說明了高溫對農作物成熟的重要性，在傳統農業社會中，大暑越熱反而被視為豐收的好兆頭。

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小孟老師提醒民眾，大暑期間應注意以下禁忌：

1.避免長時間曝曬：大暑天氣炎熱，不宜在戶外久待，以免紫外線過強傷害肌膚組織

2.忌食辛辣油膩：避免攝取過於麻辣或油膩的食物，容易導致上火及腸胃不適

3.冷氣勿開過強：室內冷氣溫度不宜過低，避免室內外溫差過大造成頭暈

4.禁食冰冷食品：大暑天氣悶熱時，過冷食物易引起頭暈腦脹，建議飲用溫水

5.特定族群需謹慎：屬狗者易受煞氣影響；牡羊座受土星逆行影響需避開水邊；水瓶座因冥王星逆行需注意交通及3C產品

6.不宜開市動工：根據農民曆，大暑當日不適合開業、祭祀、搬家、動土等活動

想要在大暑期間提升運勢，小孟老師建議可多食用根莖類蔬菜，特別推薦番薯，因其發音與「暑」相近，選擇較大顆的番薯食用，有「大暑」諧音的吉祥寓意，有助於穩定能量、趨吉避凶。

此外，小孟老師也指出四個生肖在大暑期間運勢特別旺盛：屬鼠者職場貴人運增強；屬猴者財運亨通；屬羊者身體健康；屬龍者感情運佳。而姓孫、馬、余、趙、王、董、林的民眾則有偏財運加持。