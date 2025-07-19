快訊／魔鷹之妻搭機來台猝死　檢警近日將解剖查明死因

▲台鋼魔鷹太太搭機赴台過程中突然出現嚴重不適，送醫搶救宣告不治。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊熾興、葉品辰／桃園報導

台鋼雄鷹今（19）日發布消息，表示洋砲魔鷹的太太準備來台團聚明星賽，不過卻在飛機上出現身體不適，落地後緊急送往醫院搶救，雖放置葉克膜搶救，但仍於19日上午7時32分宣告不治，魔鷹也因此退出明星賽的決定。檢警今日下午在中壢殯儀館進行相驗，由於死因尚待調查，檢警將擇期進行解剖。

▲檢察官會同法醫今於中壢殯儀館進行相驗。（ETtoday資料照／記者沈繼昌攝）